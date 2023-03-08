Что строго запрещено делать 8 марта: народные традиции и запреты

8 марта отмечается не только Международный женский день, но и "Кислые девки"

В эту среду, 8 марта, когда во всем мире отмечается Женский праздник, православная церковь чтит память святого Поликарпа Смирнского, ставшего христианским епископом в 1 веке. В народе праздник получил название "Поликарпов день", или "Кислые девки".

В это время незамужние девушки и правда "кисли", то есть начинали грустить, понимая, что по приметам до конца весны они не сыграют ни с кем свадьбу. Много 8 марта гадали на суженого и привораживали молодых парней, которые нравились.

Кислые девки 2023: что нельзя делать 8 марта

Убивать пауков, которые засели в углу дома — к несчастью.

Проводить день в одиночестве — до лета гостей в доме не видать.

Мужчинам грубить женщинам.

Тосковать и грустить, иначе весь день так пройдет.

Ходить в старых и грязных вещах.

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