Що суворо заборонено робити 8 березня: народні традиції та заборони
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
8 березня відзначається не лише Міжнародний жіночий день, а й "Кислі дівки"
Цієї середи, 8 березня, коли у всьому світі відзначається Жіноче свято, православна церква вшановує пам’ять святого Полікарпа Смирнського, який став християнським єпископом у 1 столітті. У народі свято отримало назву "Полікарпів день", або "Кислі дівки".
У цей час незаміжні дівчата і справді "кисли", тобто починали сумувати, розуміючи, що за прикметами до кінця весни вони не зіграють ні з ким весілля. Багато 8 березня ворожили на нареченого та приворожували молодих хлопців, які подобалися.
Кислі дівки 2023: що не можна робити 8 березня
- Вбивати павуків, які засіли в кутку оселі — на нещастя.
- Проводити день на самоті — до літа гостей у хаті не видно.
- Чоловікам грубити жінкам.
- Сумувати, інакше весь день так пройде.
- Ходити у старих та брудних речах.
Раніше "Телеграф" розповідав, які свята українці люблять найбільше. Соціолог Володимир Паніотто розповів про нові тренди.