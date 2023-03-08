Що суворо заборонено робити 8 березня: народні традиції та заборони

8 березня відзначається не лише Міжнародний жіночий день, а й "Кислі дівки"

Цієї середи, 8 березня, коли у всьому світі відзначається Жіноче свято, православна церква вшановує пам’ять святого Полікарпа Смирнського, який став християнським єпископом у 1 столітті. У народі свято отримало назву "Полікарпів день", або "Кислі дівки".

У цей час незаміжні дівчата і справді "кисли", тобто починали сумувати, розуміючи, що за прикметами до кінця весни вони не зіграють ні з ким весілля. Багато 8 березня ворожили на нареченого та приворожували молодих хлопців, які подобалися.

Кислі дівки 2023: що не можна робити 8 березня

Вбивати павуків, які засіли в кутку оселі — на нещастя.

Проводити день на самоті — до літа гостей у хаті не видно.

Чоловікам грубити жінкам.

Сумувати, інакше весь день так пройде.

Ходити у старих та брудних речах.

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