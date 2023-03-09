Леопардовые тренды 2023: как носить модный принт, чтобы не выглядеть нелепо (фото)

Леопард может сделать ваш образ непревзойденным, а может все испортить

Многие уверены, что леопардовый принт — это "кринж". Но на самом деле все зависит от того, КАК и С ЧЕМ вы собираетесь его сочетать. Анималистические узоры в 2023-м, несмотря ни на что, остаются на пике моды, поэтому модницам стоит присмотреть и себе несколько интересных образов.

Далеко не все девушки знают, как сложить стильный образ с использованием леопардового принта. Разобраться с этим помогут стилисты. Главными правилами создания модных образов делится издание glavred.

Правила выбора леопардового наряда

Удачно подобранный образ может подарить вам сотни восхищенных взглядов прохожих. Одной подобранной со вкусом вещи с леопардовым принтом будет достаточно, чтобы привлекать внимание и чувствовать себя уверенно. Но что именно для этого нужно? Об этом рассказываем дальше.

1. Никаких других принтов, кроме леопардового

Поскольку это уже яркий акцент в вашем образе, все остальные принты будут только мешать, уродуя общий вид. Также лучше отказаться от использования нескольких леопардовых вещей за раз — вот это уж точно будет выглядеть вульгарно.

2. Никаких ярких акцентов

Если вы выбрали леопард, то не следует перегружать свой образ яркими цветами, стразами или массивными украшениями. Ваша одежда, обувь и аксессуары должны быть подобраны таким образом, чтобы выгодно подчеркивать анималистический принт, а не заглушать его.

3. Правильный цвет леопарда

Это тоже очень важный момент: если вы не хотите выглядеть глупо и слишком агрессивно, от классического черно-оранжевого принта стоит сразу отказаться. Более "натурально" будут смотреться серо-белый, черно-красный или желто-оранжевый. Очень удачным вариантом будет черно-белый леопардовый принт – он смотрится максимально нейтрально и легко сочетается со многими вещами.

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