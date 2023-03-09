Леопардові тренди 2023: як носити модний принт, щоб не виглядати недолуго (фото)

Леопард може зробити ваш образ неперевершеним, а може усе зіпсувати

Багато хто впевнений, що леопардовий принт — це "крінж". Та насправді все залежить від того ЯК і З ЧИМ ви збираєтеся його поєднувати. Анімалістичні візерунки у 2023-му, попри все, залишаються на піку моди, тож модницям варто приглянути і собі кілька цікавих образів.

Далеко не всі дівчата знають, як скласти стильний образ із використанням леопардового принта. Розібратися з цим допомогають стилісти. Головними правилами створення модних образів ділиться видання glavred.

Правила вибору леопардового наряду

Вдало підібраний образ може подарувати вам сотні захоплених поглядів перехожих. Однієї підібраної зі смаком речі з леопардовим принтом буде достатньо, аби привертати увагу і почуватися при цьому впевнено. Але що саме для цього потрібно? Про це розповідаємо далі.

1. Ніяких інших принтів, окрім леопардового

Оскільки це вже яскравий акцент у вашому образі, всі інші принти будуть лише заважати, спотворюючи загальний вигляд. Так само краще відмовитися від використання кількох леопардових речей за раз — ось це вже точно виглядатиме вульгарно.

2.Ніяких яскравих акцентів

Якщо ви обрали леопард, то не треба перевантажувати свій образ яскравими кольорами, стразами чи масивними прикрасами. Ваш одяг, взуття та аксесуари мають бути підібрані таким чином, щоб вигідно підкреслювати анімалістичний принт, а не заглушати його.

3.Правильний колір леопарда

Це теж дуже важливий момент: якщо ви не хочете виглядати недолуго й занадто агресивно, від класичного чорно-помаранчевого принта варто відразу відмовитися. Більш "натурально" виглядатимуть сіро-білий, чорно-червоний або жовто-оранжевий. Дуже вдалим варіантом буде чорно-білий леопардовий принт — він виглядає максимально нейтрально й легко поєднується з багатьма речами.

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