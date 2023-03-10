Народный праздник Тарас Бессонный: что нельзя делать 10 марта, чтобы не навлечь беду
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Наши предки 10 марта старались не ложиться спать днем
По церковному календарю на март-2023, в эту пятницу православная церковь почитает память святого Тарасия, который был архиепископом Константинопольским в конце 8 – начале 9 века. В народе 10 марта прозвали "Тарас Бессонный".
Святому молились о защите от нечистых сил и болезни. 10 марта наши предки старались не спать днем, поэтому праздник и назвали "Бессонным". Считали, что именно в это время человек наиболее уязвим для нечисти.
Также смотрели за погодой. По народным приметам, если 10 марта идет снег — целую неделю перед Пасхой будет плохая погода. Также, если в этот день грач на дереве вьет гнездо, стоит ждать потепление.
Тарас Бессонный 10 марта: что нельзя делать в этот день
- Засыпать до захода солнца.
- Лениться — лучше сделать все запланированные дела.
- Смотреть с улицы в дом через окно. Считается, что в этот момент может "поймать" лихорадка.
- Совершать покупки — не к добру.
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