Народный праздник Тарас Бессонный: что нельзя делать 10 марта, чтобы не навлечь беду

Наши предки 10 марта старались не ложиться спать днем

По церковному календарю на март-2023, в эту пятницу православная церковь почитает память святого Тарасия, который был архиепископом Константинопольским в конце 8 – начале 9 века. В народе 10 марта прозвали "Тарас Бессонный".

Святому молились о защите от нечистых сил и болезни. 10 марта наши предки старались не спать днем, поэтому праздник и назвали "Бессонным". Считали, что именно в это время человек наиболее уязвим для нечисти.

Также смотрели за погодой. По народным приметам, если 10 марта идет снег — целую неделю перед Пасхой будет плохая погода. Также, если в этот день грач на дереве вьет гнездо, стоит ждать потепление.

Тарас Бессонный 10 марта: что нельзя делать в этот день

Засыпать до захода солнца.

Лениться — лучше сделать все запланированные дела.

Смотреть с улицы в дом через окно. Считается, что в этот момент может "поймать" лихорадка.

Совершать покупки — не к добру.

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