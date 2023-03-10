Народне свято Тарас Безсонний: що не можна робити 10 березня, щоб не накликати біди

Наші пращури 10 березня намагалися не лягати спати вдень

За церковним календарем на березень-2023, цієї п’ятниці православна церква вшановує пам’ять святого Тарасія, який був архієпископом Константинопольським наприкінці 8 – початку 9 століття. У народі 10 березня прозвали "Тарас Безсонний".

Святому молилися про захист від нечистих сил та хвороби. 10 березня наші предки намагалися не спати вдень, тож свято і назвали "Безсонним". Вважали, що саме в цей час людина найбільш уразлива для нечисті.

Також стежили за погодою. За народними прикметами, якщо 10 березня йде сніг — цілий тиждень перед Великоднем буде погана погода. Якщо у цей день грач на дереві в’є гніздо, варто чекати потепління.

Тарас Безсонний 10 березня: що не можна робити цього дня

Засинати до заходу сонця.

Лінуватися — краще зробити всі заплановані справи.

Дивитися з вулиці в будинку через вікно. Вважається, що в цей момент може "спіймати" лихоманка.

Здійснювати покупки – не на добро.

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