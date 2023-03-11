Вещи, которые коварно крадут вашу молодость: какие элементы гардероба добавляют лишних лет

От некоторых вещей давно пора избавиться, заменив их более интересными вариантами

Каждая женщина мечтает выглядеть идеально – прекрасная прическа и макияж, трендовые вещи, уверенный взгляд… И необязательно, чтобы одежда на ней была из последней модной коллекции – составить стильный и изысканный образ можно и просто зная основные правила формирования гардероба "на миллион". Речь идет об инвестициях в качественные вещи, умении комбинировать разные элементы между собой и другие уловки.

Однако не стоит забывать, что есть вещи, которые только портят образ. Всего один неудачно подобранный элемент может полностью нарушить гармонию, а если сильно не повезет, то еще и визуально прибавить вам несколько лишних лет. О 5 таких вещах рассказывает trserial. Молодым женщинам их лучше обходить десятой дорогой.

Платье из гипюра

Испортить впечатление от образа с легкостью может уже давно устаревшее платье из гипюра. Оно визуально добавляет несколько лишних килограммов, а в качестве "бонуса" — еще несколько лет. Особенно неудачная идея – гипюровая модель с баской и юбка-карандаш. Такое сочетание – один из главных антитрендов последних лет.

Блузы с большим количеством объемного декора

Цветы, аппликации, стразы – все это выглядит неплохо, если его немного. В противном же случае ситуация меняется с точностью до наоборот: женщина, одетая во что-то подобное, сама "набрасывает" себе несколько лишних лет и четко дает понять окружающим, что ей нет совершенно никакого дела до того, что там сейчас в моде.

"Офисные" юбки

В некоторых офисах до сих пор существует деловой дресс-код. А это значит, что многие женщины до сих пор одеваются, как бабушки, чтобы иметь "нужный вид". Грустно, когда речь идет о прямых юбках длиной до середины колена, которые превращают девушек в женщин непонятного возраста.

Вещи землистых оттенков

Речь идет о грязно-коричневом, серо-зеленом и болотном, которые, как прожектор, подсвечивают все несовершенства лица и даже малейшие морщинки. Использовать такие тона нужно очень осторожно и желательно – подальше от лица. Хороший вариант – сумочка или даже брюки или обувь этих цветов.

Народные мотивы

В большинстве случаев платки, платья, юбки и другие элементы одежды с народными мотивами не очень вписываются в повседневную жизнь и более того – старят свою владелицу. Такие вещи можно спокойно одевать на разные тематические мероприятия, однако в ежедневных образах лучше так не экспериментировать.

Раньше мы рассказывали о "теткином" style и приводили 5 примеров, когда тренд может состарить ваш образ. Своими наблюдениями на этот счет поделилась стилист Татьяна Белявина.