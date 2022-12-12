Пять правил "дорогого гардероба": как всегда выглядеть на миллион (фото)

Можно составить потрясающий образ, не потратив на это целое состояние

Выглядеть шикарно и дорого хочется всегда. И не обязательно при этом отдавать на одежду все сбережения. Всего лишь при формировании гардероба учитывайте не только последние тренды сезона, а и обращайте внимание на качество вещей, принты и расцветки и ряд других нюансов.

О том, как сделать так, чтобы гардероб имел дорогой вид, рассказывает фэшн-блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Есть по меньшей мере пять нюансов, которые помогут вам собрать базу стильных вещей. В том числе речь пойдет об известном правиле "одна качественная вещь лучше, чем несколько некачественных".

Так, стилисты приводят пять правил для "удорожания" вашего гардероба:

Инвестируйте в качественные вещи – это основа гардероба, который имеет дорогостоящий вид. Покупая качественную, но более дорогую одежду, которую вы будете носить несколько сезонов, вы экономите средства в долгосрочной перспективе.

– это основа гардероба, который имеет дорогостоящий вид. Покупая качественную, но более дорогую одежду, которую вы будете носить несколько сезонов, вы экономите средства в долгосрочной перспективе. Сумки и обувь . Хорошую пару обуви, как и качественную сумку, можно заметить издалека. При выборе этих предметов гардероба обратите внимание на немного более дорогой ценовой сегмент и руководствуйтесь правилом "одна качественная вещь лучше, чем несколько некачественных".

. Хорошую пару обуви, как и качественную сумку, можно заметить издалека. При выборе этих предметов гардероба обратите внимание на немного более дорогой ценовой сегмент и руководствуйтесь правилом "одна качественная вещь лучше, чем несколько некачественных". Скажите "нет" синтетике. Синтетические вещи изнашиваются гораздо быстрее, чем те, которые сделаны из натуральных материалов. Поэтому лучше тратиться на вещи из натуральных материалов.

Синтетические вещи изнашиваются гораздо быстрее, чем те, которые сделаны из натуральных материалов. Поэтому лучше тратиться на вещи из натуральных материалов. Не забывайте о правильном уходе. Изучайте этикетки, они расскажут, какой уход необходим, чтобы одежда служила как можно дольше и минимально портилась.

Изучайте этикетки, они расскажут, какой уход необходим, чтобы одежда служила как можно дольше и минимально портилась. Комбинируйте одежду. Предпочитайте модели без активных принтов, цветов или фурнитуры. Такие вещи легче комбинировать между собой, а значит из минимального количества вещей можно создать довольно большое количество образов. К тому же ярко-зеленый блейзер надоест гораздо быстрее, чем такая же вещь, но в нейтральных тонах.

Сумки и обувь должны быть качественными

Выбирайте лаконичный принт

Вещи в гардеробе должны хорошо сочетаться между собой

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