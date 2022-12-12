Пять правил "дорогого гардероба": как всегда выглядеть на миллион (фото)
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Можно составить потрясающий образ, не потратив на это целое состояние
Выглядеть шикарно и дорого хочется всегда. И не обязательно при этом отдавать на одежду все сбережения. Всего лишь при формировании гардероба учитывайте не только последние тренды сезона, а и обращайте внимание на качество вещей, принты и расцветки и ряд других нюансов.
О том, как сделать так, чтобы гардероб имел дорогой вид, рассказывает фэшн-блог pumpyourstyle.studio в Instagram. Есть по меньшей мере пять нюансов, которые помогут вам собрать базу стильных вещей. В том числе речь пойдет об известном правиле "одна качественная вещь лучше, чем несколько некачественных".
Так, стилисты приводят пять правил для "удорожания" вашего гардероба:
- Инвестируйте в качественные вещи – это основа гардероба, который имеет дорогостоящий вид. Покупая качественную, но более дорогую одежду, которую вы будете носить несколько сезонов, вы экономите средства в долгосрочной перспективе.
- Сумки и обувь. Хорошую пару обуви, как и качественную сумку, можно заметить издалека. При выборе этих предметов гардероба обратите внимание на немного более дорогой ценовой сегмент и руководствуйтесь правилом "одна качественная вещь лучше, чем несколько некачественных".
- Скажите "нет" синтетике. Синтетические вещи изнашиваются гораздо быстрее, чем те, которые сделаны из натуральных материалов. Поэтому лучше тратиться на вещи из натуральных материалов.
- Не забывайте о правильном уходе. Изучайте этикетки, они расскажут, какой уход необходим, чтобы одежда служила как можно дольше и минимально портилась.
- Комбинируйте одежду. Предпочитайте модели без активных принтов, цветов или фурнитуры. Такие вещи легче комбинировать между собой, а значит из минимального количества вещей можно создать довольно большое количество образов. К тому же ярко-зеленый блейзер надоест гораздо быстрее, чем такая же вещь, но в нейтральных тонах.
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