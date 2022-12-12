П’ять правил "дорогого гардеробу": як завжди виглядати на мільйон (фото)

Можна скласти приголомшливий образ, не витративши це ціле статок

Виглядати шикарно та дорого хочеться завжди. І не обов’язково при цьому віддавати на одяг усі заощадження. Усього лише при формуванні гардеробу враховуйте не лише останні тренди сезону, а й звертайте увагу на якість речей, принти та забарвлення і низку інших нюансів.

Про те, як зробити так, щоб гардероб мав дорогий вигляд, розповідає фешнблог pumpyourstyle.studio у Instagram. Є щонайменше п’ять нюансів, які допоможуть вам зібрати основу стильних речей. У тому числі йтиметься про відоме правило "одна якісна річ краще, ніж кілька неякісних".

Так, стилісти наводять п’ять правил для "подорожчання" вашого гардеробу:

Інвестуйте в якісні речі – це основа гардеробу, що має дорогий вигляд. Купуючи якісний, але дорожчий одяг, який ви носитимете кілька сезонів, ви заощаджуєте кошти в довгостроковій перспективі.

– це основа гардеробу, що має дорогий вигляд. Купуючи якісний, але дорожчий одяг, який ви носитимете кілька сезонів, ви заощаджуєте кошти в довгостроковій перспективі. Сумки та взуття . Гарну пару взуття, як і якісну сумку, можна побачити здалеку. При виборі цих предметів гардероба зверніть увагу на трохи дорожчий ціновий сегмент і керуйтеся правилом "одна якісна річ краще, ніж кілька неякісних".

. Гарну пару взуття, як і якісну сумку, можна побачити здалеку. При виборі цих предметів гардероба зверніть увагу на трохи дорожчий ціновий сегмент і керуйтеся правилом "одна якісна річ краще, ніж кілька неякісних". Скажіть "ні" синтетиці. Синтетичні речі зношуються набагато швидше, ніж ті, що виготовлені з натуральних матеріалів. Тому краще витрачатися на речі із натуральних матеріалів.

Синтетичні речі зношуються набагато швидше, ніж ті, що виготовлені з натуральних матеріалів. Тому краще витрачатися на речі із натуральних матеріалів. Не забувайте про правильний догляд. Вивчайте етикетки, вони розкажуть, який догляд необхідний, щоб одяг служив якомога довше і мінімально псувався.

Вивчайте етикетки, вони розкажуть, який догляд необхідний, щоб одяг служив якомога довше і мінімально псувався. Комбінуйте одяг. Віддайте перевагу моделям без активних принтів, кольорів або фурнітури. Такі речі легше комбінувати між собою, а значить із мінімальної кількості речей можна створити досить велику кількість образів. До того ж яскраво-зелений блейзер набридне набагато швидше, ніж така сама річ, але в нейтральних тонах.

Сумки та взуття мають бути якісними

Вибирайте лаконічний принт

Речі в гардеробі повинні добре поєднуватися між собою

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