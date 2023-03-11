Речі, що підступно крадуть вашу молодість: які елементи гардероба додають зайвих років

Від деяких речей давно пора позбутися, замінивши їх цікавішими варіантами

Кожна жінка мріє виглядати ідеально — чудова зачіска та макіяж, трендові речі, впевнений погляд… І необов’язково, щоб одяг на ній був з останньої модної колекції — скласти стильний та вишуканий образ можна і просто знаючи основні правила формування гардероба "на мільйон". Йдеться про інвестиції в якісні речі, вміння комбінувати різні елементи між собою та інші хитрощі.

Однак не варто забувати, що є речі, які тільки псують образ. Всього один невдало підібраний елемент може повністю порушити гармонію, а якщо сильно не пощастить, то ще й візуально додати вам кілька зайвих років. Про 5 таких речей розповідає trserial. Молодим жінкам їх краще обходити десятою дорогою.

Сукня з гіпюру

Зіпсувати враження від образу з легкістю може вже давно застаріла сукня з гіпюру. Вона візуально додає кілька зайвих кілограмів, а як "бонус" — ще й кілька років. Особливо невдала ідея — гіпюрова модель з баскою та спідниця-олівець. Таке поєднання — один із головних антитрендів останніх років.

Блузи з великою кількістю об’ємного декору

Квіти, аплікації, стрази – все це виглядає непогано, якщо його небагато. В іншому ж випадку ситуація змінюється з точністю до навпаки: жінка, одягнена у щось подібне, сама "накидає" собі кілька зайвих років і чітко дає зрозуміти оточуючим, що їй немає абсолютно ніякої справи до того, що там зараз в моді.

"Офісні" спідниці

У деяких офісах досі існує діловий дрес-код. А це значить, що багато жінок й досі одягаються, як бабусі, щоб мати "потрібний вигляд". Сумно, коли йдеться про прямі спідниці довжиною до середини коліна, які перетворюють дівчат на жіночок незрозумілого віку.

Речі землистих відтінків

Йдеться про брудно-коричневий, сіро-зелений та болотяний, які, наче прожектор, підсвічують усі недосконалості обличчя і навіть найменші зморшки. Використовувати такі тони треба дуже обережно і бажано — подалі від обличчя. Хороший варіант — сумочка чи навіть штани або взуття цих кольорів.

Народні мотиви

У більшості випадків хустки, сукні, спідниці та інші елементи одягу з народними мотивами не дуже вписуються у повсякденне життя і більше того — старять свою власницю. Такі речі можна спокійно одягати на різні тематичні заходи, однак в щоденних образах краще так не експериментувати.

Раніше ми розповідали про "тьоткін" style і наводили 5 прикладів, коли тренд може зістарити ваш образ. Своїми спостереженнями з цього приводу поділилася стиліст Тетяна Белявіна.