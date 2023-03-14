Праздник Евдокии Свистуньи: что нельзя делать 14 марта, чтобы избежать неприятностей

Этот день считался временем начала оттепели

В этот вторник, по церковному календарю на март-2023, христиане восточного обряда почитают память святой преподобномученицы Евдокии. В народе праздник прозвали "Евдокия Свистунья", и связан он был с погодой.

С этого дня наши предки начинали огородные работы, осматривали и ремонтировали садовые инструменты. Название "Свистунья" праздник получил не зря — 14 марта было связано с ветрами, поскольку в это время они и завывали, и свистели.

Уделяли внимание народным приметам о погоде. Считали, что 14 марта можно увидеть, каким будет следующий сезон, говорили даже "Какая Евдокия, такое и лето": если дует южный ветер, значит, лето будет дождливым, а метель 14 марта означает, что будет затяжная весна.

Что нельзя делать 14 марта

Ввязываться в ссоры – затянутся надолго.

Рассказывать о своих планах – они не сбудутся.

Совершать крупные покупки – вещи быстро придут в негодность.

Напомним, что Великий пост в 2023 году начался 27 февраля и завершится 15 апреля. Ранее "Телеграф" писал, что можно и нельзя есть на протяжении целых 48 дней.