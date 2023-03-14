Свято Євдокії Свистунки: що не можна робити 14 березня, щоб уникнути неприємностей

Цей день вважався часом початку відлиги

Цього вівторка, за церковним календарем на березень-2023, християни східного обряду вшановують пам’ять святої преподобномучениці Євдокії. У народі свято прозвали "Євдокія Свистунка", і пов’язане воно було з погодою.

З цього дня наші предки розпочинали городні роботи, оглядали та ремонтували садові інструменти. Назву "Свистунка" свято отримало не дарма — 14 березня було пов’язано з вітрами, оскільки в цей час вони і завивали, і свистіли.

Приділяли увагу народним прикметам про погоду. Вважали, що 14 березня можна побачити, яким буде наступний сезон, казали навіть "Яка Євдокія, таке й літо": якщо дме південний вітер, то літо буде дощовим, а хуртовина 14 березня означає, що буде затяжна весна.

Що не можна робити 14 березня

Вплутуватися у сварки – затягнуться надовго.

Розповідати про свої плани – вони не збудуться.

Здійснювати великі покупки – речі швидко стануть непридатними.

Нагадаємо, що Великий піст у 2023 році розпочався 27 лютого та завершиться 15 квітня. Раніше "Телеграф" писав, що можна і не можна їсти протягом 48 днів.