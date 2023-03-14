Катрин Денев и Ален Делон очаровали прочтением стихов Леси Украинки и Тараса Шевченко на французском (видео)

Леся Украинка и Шевченко на французском звучат так же замечательно, еще и из уст таких звезд

Всемирно известные французские актеры Ален Делон и Катрин Денев очаровали прочтением стихов легендарных украинских поэтов Тараса Шевченко и Леси Украинки. "Надія" и "Заповіт" прозвучали в переводе на французский язык.

Произведения актеры зачитали в эфире канала TV5 Monde. Выпуск программы в поддержку Украины появился на YouTube-канале медиа.

Так, 79-летняя звезда "Шербургских зонтов" Катрин Денев выбрала для себя стихотворение "Надія". Это дебютное произведение Леси Украинки, которое она написала в 9 лет после сообщения о ссылке родной тети в Сибирь из-за участия в революционном движении. "Ні долі, ні волі у мене нема, Зосталася тільки надія одна": говорится в строчках.

Звезда фильмов "На ярком солнце", "Леопард", "Черный тюльпан" и секс-символ прошлых лет 87-летний Ален Делон продекламировал стихотворение "Заповіт" Тараса Шевченко. Послание к украинцам от легендарного мастера приобретает новые смыслы в условиях полномасштабной российско-украинской войны. Шевченко в своем произведении призывает "порвати кайдани" и "вражою злою кров'ю волю окропити".

Ранее "Телеграф" сообщал, что на церемонии "Оскар-2023" умолчали о российском вторжении на территорию Украины, хотя вручили награду фильму об Алексее Навальном и дали выступить на сцене его родственникам. Зато едва ли не единственные выразили поддержку украинцам кинодеятели из Польши.