Катрін Денев і Ален Делон зачарували прочитанням віршів Лесі Українки і Тараса Шевченка французькою (відео)

Леся Українка і Шевченко французькою звучать так само чудово, ще й з вуст таких зірок

Всесвітньо відомі французькі актори Ален Делон і Катрін Денев зачарували прочитанням віршів легендарних українських поетів Тараса Шевченка і Лесі Українки. "Надія" і "Заповіт" прозвучали у перекладі французькою мовою.

Твори актори зачитали в ефірі каналу TV5 Monde. Випуск програми на підтримку України з’явився на Youtube-каналі медіа.

Так, 79-річна зірка "Шербурзьких парасольок" Катрін Денев обрала для себе вірш "Надія". Це дебютний твір Лесі Українки, який вона написала у 9 років після повідомлення про заслання рідної тітки до Сибіру через участь у революційному русі. "Ні долі, ні волі у мене нема, Зосталася тільки надія одна": йдеться у рядках.

Зірка фільмів "На яскравому сонці", "Леопард", "Чорний тюльпан" і секс-символ минулих років 87-річний Ален Делон продекламував вірш "Заповіт" Тараса Шевченка. Послання до українців від легендарного митця набуває нових сенсів в умовах повномасштабної російсько-української війни. Шевченко у своєму творі закликає "порвати кайдани" і "вражою злою кров'ю волю окропити".

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