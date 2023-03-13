Як змінився оскароносний Брендан Фрейзер: від "Мумії" до сьогодні (фото)

Від пародії на Тарзана та дешевих комедій до світової слави та визнання

Сьогодні відомий американський актор канадського походження Брендан Фрейзер отримав "Оскар" за свою роль у фільмі "Кит". Для зйомок гримувати його щодня доводилося по 7 годин, адже він зіграв 300-кілограмового викладача коледжу. І зіграв, як вважають кінокритики, просто неперевершено!

"Телеграф" вирішив згадати, яким був оскароносний актор на початку своєї кар’єри — у 90-х роках минулого століття, в яких іще картинах його можна побачити і як він змінився за свою багаторічну кар’єру.

Брендан Фрейзер — від "Мумії" до сьогодні

На сьогодні актору 54 роки. Найбільше він прославився своїми ролями у фільмах "Мумія", "Мумія повертається", "Мумія: Гробниця імператора-дракона", а також завдяки стрічці-пародії на Тарзана "Джордж із джунглів".

Його кінодебют відбувся у 1991 році, коли він виконав невелику роль в картині Ненсі Севока "Дурне парі". Кілька наступних років майбутня зірка знімався у низці комедій, переважно не дуже популярних: "Заморожений каліфорнієць", "Янгер і Янгер", "Пустоголові", "Скаут".

Кадри зі стрічки "Заморожений каліфорнієць"

Перший успіх спіткав актора у 29-річному віці: тоді він виконав головну роль у пародії на Тарзана — картині Сема Вайзмана "Джордж із Джунглів". Ця робота дозволила молодому Фрейзеру проявити себе на повну, в тому числі і як комік, і його старання не залишились непоміченими. Саме цю роль він зараз називає однією з поворотних віх у його акторській кар'єрі.

Перша знаменита його роль

Наступною удачею для нього стали зйомки у фільмі "Боги і монстри", який вийшов через рік — у 1998-му. Роль садівника дозволила Брендану проявити себе як актора драми, що, знову ж таки, відзначили кінокритики.

Нове амплуа - нові можливості

Ще через рік Брендан Фрейзер дістав світову популярність, знявшись у "Мумії" (1999). Фільм зібрав у прокаті понад 400 млн доларів і став одним із найпопулярніших кінохітів 90-х. Завдяки шаленій популярності творці вирішили знімати продовження і згодом з’явилися також "Мумія повертається" (2001) та "Мумія: Гробниця імператора-дракона" (2008). І хоча ці частини виявилися менш успішними, завдяки ним актор ставав усе популярнішим і все більш впізнаваним.

На момент зйомок йому вже був 31 рік, а на екрані він виглядає значно молодшим

У 2004 на екрани вийшла кримінальна драма "Зіткнення", у якій Фрейзер зіграв Ріка Кебота — окружного прокурора Лос-Анджелеса, у якого викрали машину незадовго до виборів. А оскільки зробили це двоє чорношкірих, він не може допустити, щоб ця новина потрапила до рук журналістів, адже це буде скандал, а він розраховує на голоси чорношкірих. От і доводиться виплутуватися. Фільм завоював три премії "Оскар", дві премії BAFTA та Премію Гільдії кіноакторів США.

Кадр зі стрічки "Зіткнення"

2008 рік також був знаковим для актора, адже вийшли відразу три гучні прем'єри за його участю: "Мумія: Гробниця імператора Драконів", екранізація роману Жуля Верна "Подорож до центру Землі" та фільм "Чорнильне серце". У всіх трьох картинах він виконав головні ролі.

Кадр з фільму "Подорож до центру Землі"

Через два роки після цього на Брендана Фрейзера чекало невелике розчарування: комедія "Помста пухнастих", в якій він постав не лише як актор, а й як виконавчий продюсер, ледве окупилася у прокаті. Критики відгукувалися про неї доволі негативно.

Фільм не виправдав сподівань і ледве окупився

Починаючи з 2013-го і аж до 2021 року актор кілька разів з’являвся у різних картинах (в тому числі й мультфільмах — як актор озвучки), проте надзвичайно популярною жодну із них назвати не можна. Зате торік удача знову повернулася до нього і за свою роботу у фільмі "Кит" він цьогоріч отримав премії "Оскар", Премію Гільдії кіноакторів США та "Вибір критиків" у категорії "Найкраща чоловіча роль".

На сьогодні це найкраща робота Фрейзера

Інші роботи Брендана Фрейзера

1993 — Двадцять доларів

1996 — Блиск слави

1999 — Вибух з минулого

2000 — Засліплений бажаннями

2002-2004 — серіал "Клініка" (3 епізоди)

2009 — Джі Ай Джо: Атака Кобри

2010 — Крайні заходи

2013 — Справа в тобі

2013 — Хроніки ломбарду

2018 — Траст (8 епізодів)

2019 — Отруйна троянда

2019-2022 — Фатальний патруль

Цьогоріч за його участі має вийти ще один фільм під назвою "Вбивці місячної квітки". Це трилер Мартіна Скорсезе, знятий на основі однойменної документальної книги журналіста Девіда Ґренна, виданої у 2017 році.

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