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Як змінився оскароносний Брендан Фрейзер: від "Мумії" до сьогодні (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Брендан Фрейзер у "Мумії" та на церемонії "Оскар-2023" Новина оновлена 13 березня 2023, 18:02
Брендан Фрейзер у "Мумії" та на церемонії "Оскар-2023". Фото Фото: gettyimages; колаж - Телеграф

Від пародії на Тарзана та дешевих комедій до світової слави та визнання

Сьогодні відомий американський актор канадського походження Брендан Фрейзер отримав "Оскар" за свою роль у фільмі "Кит". Для зйомок гримувати його щодня доводилося по 7 годин, адже він зіграв 300-кілограмового викладача коледжу. І зіграв, як вважають кінокритики, просто неперевершено!

"Телеграф" вирішив згадати, яким був оскароносний актор на початку своєї кар’єри — у 90-х роках минулого століття, в яких іще картинах його можна побачити і як він змінився за свою багаторічну кар’єру.

Брендан Фрейзер — від "Мумії" до сьогодні

На сьогодні актору 54 роки. Найбільше він прославився своїми ролями у фільмах "Мумія", "Мумія повертається", "Мумія: Гробниця імператора-дракона", а також завдяки стрічці-пародії на Тарзана "Джордж із джунглів".

Його кінодебют відбувся у 1991 році, коли він виконав невелику роль в картині Ненсі Севока "Дурне парі". Кілька наступних років майбутня зірка знімався у низці комедій, переважно не дуже популярних: "Заморожений каліфорнієць", "Янгер і Янгер", "Пустоголові", "Скаут".

Брендан Фрейзер у фільмі "Заморожений каліфорнієць"
Кадри зі стрічки "Заморожений каліфорнієць"

Перший успіх спіткав актора у 29-річному віці: тоді він виконав головну роль у пародії на Тарзана — картині Сема Вайзмана "Джордж із Джунглів". Ця робота дозволила молодому Фрейзеру проявити себе на повну, в тому числі і як комік, і його старання не залишились непоміченими. Саме цю роль він зараз називає однією з поворотних віх у його акторській кар'єрі.

Брендан Фрейзер у фільмі "Джордж із Джунглів"
Перша знаменита його роль

Наступною удачею для нього стали зйомки у фільмі "Боги і монстри", який вийшов через рік — у 1998-му. Роль садівника дозволила Брендану проявити себе як актора драми, що, знову ж таки, відзначили кінокритики.

Брендан Фрейзер у фільмі "Боги та монстри"
Нове амплуа - нові можливості

Ще через рік Брендан Фрейзер дістав світову популярність, знявшись у "Мумії" (1999). Фільм зібрав у прокаті понад 400 млн доларів і став одним із найпопулярніших кінохітів 90-х. Завдяки шаленій популярності творці вирішили знімати продовження і згодом з’явилися також "Мумія повертається" (2001) та "Мумія: Гробниця імператора-дракона" (2008). І хоча ці частини виявилися менш успішними, завдяки ним актор ставав усе популярнішим і все більш впізнаваним.

Брендан Фрейзер у фільмі "Мумія"
На момент зйомок йому вже був 31 рік, а на екрані він виглядає значно молодшим

У 2004 на екрани вийшла кримінальна драма "Зіткнення", у якій Фрейзер зіграв Ріка Кебота — окружного прокурора Лос-Анджелеса, у якого викрали машину незадовго до виборів. А оскільки зробили це двоє чорношкірих, він не може допустити, щоб ця новина потрапила до рук журналістів, адже це буде скандал, а він розраховує на голоси чорношкірих. От і доводиться виплутуватися. Фільм завоював три премії "Оскар", дві премії BAFTA та Премію Гільдії кіноакторів США.

Брендан Фрейзер у фільмі "Зіткнення"
Кадр зі стрічки "Зіткнення"

2008 рік також був знаковим для актора, адже вийшли відразу три гучні прем'єри за його участю: "Мумія: Гробниця імператора Драконів", екранізація роману Жуля Верна "Подорож до центру Землі" та фільм "Чорнильне серце". У всіх трьох картинах він виконав головні ролі.

Брендан Фрейзер у фільмі "Подорож до центру Землі"
Кадр з фільму "Подорож до центру Землі"

Через два роки після цього на Брендана Фрейзера чекало невелике розчарування: комедія "Помста пухнастих", в якій він постав не лише як актор, а й як виконавчий продюсер, ледве окупилася у прокаті. Критики відгукувалися про неї доволі негативно.

Брендан Фрейзер у фільмі "Помста пухнастих"
Фільм не виправдав сподівань і ледве окупився

Починаючи з 2013-го і аж до 2021 року актор кілька разів з’являвся у різних картинах (в тому числі й мультфільмах — як актор озвучки), проте надзвичайно популярною жодну із них назвати не можна. Зате торік удача знову повернулася до нього і за свою роботу у фільмі "Кит" він цьогоріч отримав премії "Оскар", Премію Гільдії кіноакторів США та "Вибір критиків" у категорії "Найкраща чоловіча роль".

Брендан Фрейзер у фільмі "Кит", за роль у якому в 2023 році отримав Оскар
На сьогодні це найкраща робота Фрейзера

Інші роботи Брендана Фрейзера

  • 1993 — Двадцять доларів
  • 1996 — Блиск слави
  • 1999 — Вибух з минулого
  • 2000 — Засліплений бажаннями
  • 2002-2004 — серіал "Клініка" (3 епізоди)
  • 2009 — Джі Ай Джо: Атака Кобри
  • 2010 — Крайні заходи
  • 2013 — Справа в тобі
  • 2013 — Хроніки ломбарду
  • 2018 — Траст (8 епізодів)
  • 2019 — Отруйна троянда
  • 2019-2022 — Фатальний патруль

Цьогоріч за його участі має вийти ще один фільм під назвою "Вбивці місячної квітки". Це трилер Мартіна Скорсезе, знятий на основі однойменної документальної книги журналіста Девіда Ґренна, виданої у 2017 році.

Брендан Фрейзер отримав Оскар за роботу у фільмі "Кит", 2023 рік
Отримання Оскара-2023

Раніше ми розповідали, що на 95-ій церемонії вручення "Оскара" з’явилася сильно схудла Леді Гага. Вона була у досить пікантному вбранні та залюбки позувала перед фотокамерами.

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