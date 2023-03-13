Как изменился оскароносный Брендан Фрейзер: от "Мумии" до сегодня (фото)

От пародии на Тарзана и дешевых комедий к мировой славе и признанию

Сегодня известный американский актер канадского происхождения Брендан Фрейзер получил "Оскар" за свою роль в фильме "Кит". Для съемок гримировать его каждый день приходилось по 7 часов, ведь он сыграл 300-килограммового преподавателя колледжа. И сыграл, как считают кинокритики, просто неотразимо!

"Телеграф" решил вспомнить, каким был оскароносный актер в начале своей карьеры — в 90-х годах прошлого века, в каких еще картинах его можно увидеть и как он изменился за свою многолетнюю карьеру.

Брендан Фрейзер — от "Мумии" до сегодня

На сегодня актеру 54 года. Больше всего он прославился своими ролями в фильмах "Мумия", "Мумия возвращается", "Мумия: Гробница императора-дракона", а также благодаря ленте-пародии на Тарзана "Джордж из джунглей".

Его кинодебют состоялся в 1991 году, когда он исполнил небольшую роль в картине Нэнси Севока "Глупое пари". Несколько последующих лет будущая звезда снималась в ряде комедий, преимущественно не очень популярных: "Замороженный калифорниец", "Янгер и Янгер", "Пустоголовые", "Скаут".

Фото из ленты "Замороженный калифорниец"

Первый успех постиг актера в 29-летнем возрасте: тогда он исполнил главную роль в пародии на Тарзана — картине Сэма Вайзмана "Джордж из Джунглей". Эта работа позволила молодому Фрейзеру проявить себя по полной, в том числе и как комик, и его старания не остались незамеченными. Именно эту роль он называет одной из поворотных вех в его актерской карьере.

Первая знаменитая его роль

Следующей удачей для него стали съемки в фильме "Боги и монстры", который вышел через год — в 1998-м. Роль садовника позволила Брендану проявить себя как актера драмы, что, опять же, отметили кинокритики.

Новое амплуа – новые возможности

Спустя еще год Брендан Фрейзер получил мировую известность, снявшись в "Мумии" (1999). Фильм собрал в прокате более 400 млн долларов и стал одним из самых популярных кинохитов 90-х. Благодаря безумной популярности создатели решили снимать продолжение и впоследствии появились также "Мумия возвращается" (2001) и "Мумия: Гробница императора-дракона" (2008). И хотя эти части оказались менее успешными, благодаря им актер становился все более популярным и все более узнаваемым.

На момент съемок ему уже был 31 год, а на экране он выглядит гораздо моложе

В 2004 году на экраны вышла криминальная драма "Столкновение", в которой Фрейзер сыграл Рика Кебота — окружного прокурора Лос-Анджелеса, у которого угнали машину незадолго до выборов. А поскольку это сделали двое чернокожих, он не может допустить, чтобы эта новость попала в руки журналистов, ведь это будет скандал, а он рассчитывает на голоса чернокожих. Вот и приходится выпутываться. Фильм завоевал три премии "Оскар", две премии BAFTA и премию Гильдии киноактеров США.

Кадр из ленты "Столкновение"

2008 год также был знаковым для актера, ведь вышли сразу три громких премьера с его участием: "Мумия: Гробница императора Драконов", экранизация романа Жюля Верна "Путешествие в центр Земли" и фильм "Чернильное сердце". Во всех трех картинах он сыграл главные роли.

Кадр из фильма "Путешествие в центр Земли"

Через два года после этого Брендана Фрейзера ждало небольшое разочарование: комедия "Месть пушистых", в которой он предстал не только как актер, но и как исполнительный продюсер, едва окупилась в прокате. Критики отзывались о ней довольно отрицательно.

Фильм не оправдал надежд и едва окупился

Начиная с 2013-го и до 2021 года актер несколько раз появлялся в разных картинах (в том числе и мультфильмах — как актер озвучки), однако чрезвычайно популярной ни одну из них назвать нельзя. Зато в прошлом году удача снова вернулась к нему и за свою работу в фильме "Кит" он получил в этом году премии "Оскар", Премию Гильдии киноактеров США и "Выбор критиков" в категории "Лучшая мужская роль".

На сегодняшний день это лучшая работа Фрейзера

Другие работы Брендана Фрейзера

1993 — Двадцать долларов

1996 — Блеск славы

1999 — Взрыв из прошлого

2000 — Ослепленный желаниями

2002-2004 — сериал "Клиника" (3 эпизода)

2009 — Джи Ай Джо: Атака Кобры

2010 — Крайние мероприятия

2013 — Дело в тебе

2013 — Хроники ломбарда

2018 — Траст (8 эпизодов)

2019 — Ядовитая роза

2019-2022 — Роковой патруль

В этом году с его участием должен выйти еще один фильм под названием "Убийцы лунного цветка"Убийцы цветочной луны". Это триллер Мартина Скорсезе, снятый на основе одноименной документальной книги журналиста Дэвида Грена, изданной в 2017 году.

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