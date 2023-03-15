Народный праздник 15 марта: что строго запрещено делать на Федота Ветроноса

15 марта нельзя находиться долгое время на ветру

По народному календарю на март, в эту среду отмечается День Федота, а православная церковь почитает память священномученика Феодота, епископа Киринейского.

Святому обычно молились и просили у него здоровье для родных и близких. В этот день наши предки начинали заниматься полевыми работами.

На Руси святого называли Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры. Если погода была тихая, готовились к ранней и теплой весне. Считали, что в этот день закипают все подземные источники, выливаясь последней оттепелью на землю.

Что нельзя делать 15 марта, чтобы не было беды

Долго быть на ветру — можно заболеть.

Поднимать на улице деньги — на них заговор на бедность.

Штопать носки и пришивать пуговицы — зашьете хорошую дорогу и пришьете к себе проблемы.

Покупать одежду — быстро придет в негодность.

Напомним, что Великий пост в 2023 году начался 27 февраля и завершится 15 апреля. Ранее "Телеграф" писал, что можно и нельзя есть на протяжении целых 48 дней.