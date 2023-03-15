Народный праздник 15 марта: что строго запрещено делать на Федота Ветроноса
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15 марта нельзя находиться долгое время на ветру
По народному календарю на март, в эту среду отмечается День Федота, а православная церковь почитает память священномученика Феодота, епископа Киринейского.
Святому обычно молились и просили у него здоровье для родных и близких. В этот день наши предки начинали заниматься полевыми работами.
На Руси святого называли Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры. Если погода была тихая, готовились к ранней и теплой весне. Считали, что в этот день закипают все подземные источники, выливаясь последней оттепелью на землю.
Что нельзя делать 15 марта, чтобы не было беды
- Долго быть на ветру — можно заболеть.
- Поднимать на улице деньги — на них заговор на бедность.
- Штопать носки и пришивать пуговицы — зашьете хорошую дорогу и пришьете к себе проблемы.
- Покупать одежду — быстро придет в негодность.
Напомним, что Великий пост в 2023 году начался 27 февраля и завершится 15 апреля. Ранее "Телеграф" писал, что можно и нельзя есть на протяжении целых 48 дней.