Народне свято 15 березня: що суворо заборонено робити на Федота Вітроноса

15 березня не можна перебувати довгий час на вітрі

За народним календарем на березень, цієї середи відзначається День Федота, а православна церква вшановує пам’ять священномученика Феодота, єпископа Киринейського.

Святому зазвичай молилися та просили у нього здоров’я для рідних та близьких. Наші пращури починали займатися польовими роботами.

На Русі святого називали Вітроносом, оскільки на його свято нерідкі були сильні вітри. Якщо погода була тиха, готувалися до ранньої та теплої весни. Вважали, що цього дня закипають усі підземні джерела, виливаючись останньою відлигою на землю.

Що не можна робити 15 березня, щоб не було лиха

Бути довгий час на вітрі — можна захворіти.

Підіймати на вулиці гроші — на них змова на злидні.

Штопати шкарпетки і пришивати гудзики — зашиєте хорошу дорогу і пришиєте до себе проблеми.

Купувати одяг — швидко прийде в непридатність.

Нагадаємо, що Великий піст у 2023 році розпочався 27 лютого та завершиться 15 квітня. Раніше "Телеграф" писав, що можна і не можна їсти протягом 48 днів.