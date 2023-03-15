Чем подкормить абрикос, чтобы плоды были размером с персик: полезный лайфхак

Чтобы получить щедрый урожай, нужен правильный полив и подкормка

Весна — это время, когда активизируются все дачники. Пока особых работ на огороде нет, владельцам фруктовых деревьев стоит обратить внимание именно на них. Мы уже писали, чем нужно подкормить вишню для хорошего урожая, а теперь рассказываем как получить абрикосы размером с персики.

Как отмечает prostoway, причиной того, что абрикосы растут мелкими, является отсутствие правильной подкормки и полива. Если вы хотите это исправить, обязательно воспользуйтесь следующими советами.

Чем подкормить абрикос, чтобы плоды были большими

Вносить удобрения стоит уже с наступлением весны. Сначала, еще до того, как деревья зацветут, опрыскайте их полезным раствором из мочевины. Как приготовить: в 10 л воды разведите 50 г мочевины.

Также полезным удобрением будет полив следующим раствором: 2 столовые ложки гранулированного суперфосфата и 1 столовую ложку бесхлорного калия растворите в 10 литрах воды и полейте дерево. Процедуру нужно повторить спустя 2 недели после первого полива.

Помимо этого, в качестве хорошего удобрения подойдет деревянный пепел. Примерно 1 литр пепла равномерно распределите в прикорневой зоне, а затем обильно полейте абрикос водой.

Раньше мы рассказывали, чем и когда опрыскивать плодовые деревья ранней весной. Первая обработка сада предполагает 4 этапа, пропускать которые не стоит, если хотите насладиться собственным урожаем в конце сезона.