Чим підгодувати абрикос, щоб плоди були розміром із персик: корисний лайфхак

Щоб отримати щедрий урожай, потрібен правильний полив та підживлення

Весна – це час, коли активізуються всі дачники. Поки особливих робіт на городі немає, власникам фруктових дерев варто звернути увагу саме на них. Ми вже писали, чим потрібно підгодувати вишню для гарного врожаю, а тепер розповідаємо як отримати абрикоси розміром із персики.

Як зазначає prostoway, причиною того, що абрикоси ростуть дрібними, є відсутність правильного підживлення та поливу. Якщо ви хочете виправити це, обов’язково скористайтеся наступними порадами.

Чим підгодувати абрикос, щоб плоди були більшими

Вносити добрива варто вже з настанням весни. Спочатку, ще до того, як дерева зацвітуть, обприскайте їх корисним розчином із сечовини. Як приготувати: у 10 л води розведіть 50 г сечовини.

Також корисним добривом буде полив наступним розчином: 2 столові ложки гранульованого суперфосфату та 1 столову ложку безхлорного калію розчиніть у 10 літрах води та полийте дерево. Процедуру потрібно повторити через 2 тижні після першого поливу.

Крім цього, як хороше добрива підійде дерев’яний попіл. Приблизно 1 літр попелу рівномірно розподіліть у прикореневій зоні, а потім рясно полийте абрикос водою.

Раніше ми розповідали, чим і коли обприскувати плодові дерева напровесні. Перша обробка саду передбачає 4 етапи, пропускати які не варто, якщо хочете насолодитися власним урожаєм наприкінці сезону.