Как выкорчевать вишняки на огороде, чтобы избавиться от них навсегда: полезные советы

Не забывайте выкорчевывать старые пни от вишен

Если на вашем участке растет хотя бы одно вишневое дерево, будьте готовы к тому, что вам не будут давать покоя проросшие вишняки. Чтобы они появились достаточно всего одной косточки. А вот, чтобы избавиться от них, придется "попотеть".

Как отмечает prostoway, проросшие вишняки "глушат" полезные растения, забирая у них все нужные вещества. А это значит, что от них нужно избавляться быстро и раз и навсегда.

Как избавиться от вишняков на огороде

Одним из достаточно эффективных средств против этой проблемы будет обработка участка с ростками вишен гербицидами. Однако негативное влияние от этого средства может перейти на другие растения, ведь почва будет повреждена.

Второй способ намного длительнее, однако и эффективнее. Чтобы вишняки вас не беспокоили — их нужно искоренить. Если глубоко перекопать вишняки и вытащить основную массу корней, то они не будут массово прорастать.

Раньше мы рассказывали, чем и когда опрыскивать плодовые деревья ранней весной. Первая обработка сада предполагает 4 этапа, пропускать которые не стоит, если хотите насладиться собственным урожаем в конце сезона.