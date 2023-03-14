Как вылечить дерево от трутовика: советы по борьбе с грибами-паразитами в саду

Садовники могут намучаться с грибами-паразитами на плодовых деревьях

С наступлением весны в саду нужно провести ряд работ, в том числе опрыскать растения от вредителей и болезней. Частая проблема – паразитический гриб на плодовых деревьях, но и от трутовика есть возможность избавиться.

Как бороться с трутовиком в саду и что поможет спасти пострадавшее от гриба-паразита дерево? Секреты опытных дачников, которые решат проблему, рассказывает издание "Зелена садиба".

Трутовик может возникать на коре в течение 3-10 лет, даже если вы проводите обработку. Чтобы продлить жизнь дерева, нужно как можно быстрее удалить грибы-паразиты.

Для начала защитите зараженную часть дерева с помощью плотной ткани, агроволокна или пленки. Нужно тщательно закрыть всю приствольную зону. Затем уберите гриб, двигаясь по стволу вниз. Используйте острый инструмент. Если заметили трутовик на ветках – срежьте их ниже плодового тела.

Далее обработайте раны, которые остались от трутовика. Сначала зачистите поверхность ножом, стальной щеткой или скребком. После нанесите фунгицид: подойдут системные препараты, биосредства, раствор медного купороса в концентрации 5%.

Когда древесина подсохнет, продолжите обеззараживание. Для этого покройте дерево садовым варом, смесью глины с навозом, шпатлевкой для деревьев или специальной пасту, конечно, можете использовать и замазку для заживления ран на деревьях.

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