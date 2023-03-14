Як вилікувати дерево від трутовика: поради щодо боротьби з грибами-паразитами в саду

Садівники можуть намучитися з грибами-паразитами на плодових деревах

З настанням весни в саду потрібно провести низку робіт, у тому числі обприскати рослини від шкідників та хвороб. Часта проблема — паразитичний гриб на плодових деревах, але і від трутовика є можливість позбутися.

Як боротися з трутовиком у саду і що допоможе врятувати потерпіле від гриба-паразита дерево? Секрети досвідчених дачників, які вирішать проблему, розповідає видання "Зелена садиба".

Трутовик може виникати на корі протягом 3-10 років, навіть якщо ви проводите обробку. Щоб продовжити життя дерева, потрібно якнайшвидше видалити гриби-паразити.

Спочатку захистіть заражену частину дерева за допомогою щільної тканини, агроволокна або плівки. Потрібно ретельно закрити всю приствольну зону. Потім заберіть гриб, рухаючись по стовбуру вниз. Використовуйте гострий інструмент. Якщо помітили трутовик на гілках — зріжте їх нижче за плодове тіло.

Далі обробіть рани, що залишилися від трутовика. Спочатку зачистіть поверхню ножем, сталевою щіткою чи скребком. Після цього нанесіть фунгіцид: підійдуть системні препарати, біозасоби, розчин мідного купоросу в концентрації 5%.

Коли деревина підсохне, продовжіть знезараження. Для цього покрийте дерево садовим варом, сумішшю глини з гноєм, шпаклівкою для дерев або спеціальною пасту, звичайно, можете використовувати і замазку для загоєння ран на деревах.

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