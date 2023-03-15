Як викорчувати вишняки на городі, щоб позбавитися їх назавжди: корисні поради

Не забувайте викорчовувати старі пні від вишень

Якщо на вашій ділянці росте хоча б одне вишневе дерево, будьте готові до того, що вам не даватимуть спокою пророслі вишняки. Щоб вони з’явилися достатньо лише однієї кісточки. А ось, щоб позбутися їх, доведеться "попітніти".

Як зазначає prostoway, пророслі вишняки "глушать" корисні рослини, забираючи у них усі потрібні речовини. А це означає, що їх потрібно позбуватися швидко і раз і назавжди.

Як позбавитися вишняків на городі

Одним із досить ефективних засобів проти цієї проблеми буде обробка ділянки з паростками вишень гербіцидами. Однак негативний вплив від цього засобу може перейти на інші рослини, адже ґрунт буде пошкоджений.

Другий спосіб набагато триваліший, проте й ефективніший. Щоб вишняки вас не турбували — їх треба викоренити. Якщо глибоко перекопати вишняки і витягнути основну масу коренів, то вони масово не проростатимуть.

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