Как избавиться от пырея раз и навсегда: гениальный трюк от бывалых дачников

Наиболее натуральный способ борьбы с растением-вредителем, который точно не навредит другим растениям

Пырей ползучий — довольно опасный сорняк, который мешает, а порой даже портит урожай. Вывести его с участка очень сложно, как и хрен, для борьбы с которым применяют особые методы. Дело в том, что пырей обладает мощной корневой системой: его можно пытаться выкопать или сжечь, а на следующий год встретить на том же месте. Оказывается, в народе давно существует простой проверенный способ избавиться от надоедливого сорняка, не особенно при этом напрягаясь. Как это сделать, рассказывает телеграм-канал "СОДа".

Как избавиться от пырея раз и навсегда: самый эффективный способ

Самый простой способ избавиться от пырея — посадить рядом с ним растения, которые его "заглушат". К таким относятся, например, бобовые культуры — этот сорняк с ними вообще "не дружит". Для максимального эффекта после вспашки и рыхления почвы на место максимально приближенное к "рассаднику" пырея высевают семена гороха, фасоли, кукурузы, подсолнечника или редиса. С такими соседями корни растения-вредителя быстро ослабеют и незваный гость погибнет.

Также достойным соперником пырея считается овес. Его корни тоже составляют конкуренцию этому растению. Достаточно перекопать участок еще до того, как колоски сорняка начнут созревать, и засеять его овсом.

Раньше мы рассказывали, как прогнать тлю всего за 2 дня. Этот народный метод проверен годами и уже не раз доказал свою эффективность. А самое главное, что приготовить рабочий раствор очень просто и он не навредит ни растению, ни плодам.