Як позбутися пирію раз і назавжди: геніальний трюк від бувалих дачників

Найбільш натуральний спосіб боротьби з рослиною-шкідником, який точно не нашкодить іншим рослинам

Пирій повзучий — досить небезпечний бур’ян, який заважає, а часом навіть псує урожай. Вивести його з ділянки дуже складно, як і хрін, для боротьби з яким застосовують особливі методи. Річ у тім, що пирій має потужну кореневу систему: його можна намагатися викопати або спалити, а на наступний рік зустріти на тому ж місці. Виявляється, в народі давно існує простий перевірений спосіб здихатися набридливого бур'яну, не особливо при цьому напружуючись. Як це зробити, розповідає телеграм-канал "СОДа".

Як позбутися пирію раз і назавжди: найефективніший спосіб

Найпростіший спосіб позбутися пирію — посадити поруч із ним рослини, які його "заглушать". До таких належать, наприклад, бобові культури — цей бур’ян з ними взагалі "не дружить". Для максимального ефекту після оранки і розпушування ґрунту на місце максимально наближене до "розсадника" пирію висівають насіння гороху, квасолі, кукурудзи, соняшника або редиски. З такими сусідами коріння рослини-шкідника швидко ослабне і непроханий гість загине.

Також гідним суперником пирію вважається овес. Його коріння теж складає конкуренцію цій рослині. Достатньо перекопати ділянку ще до того, як колоски бур’яну почнуть дозрівати, і засіяти її вівсом.

Раніше ми розповідали, як прогнати попелицю всього за 2 дні. Цей народний метод перевірений роками і вже не раз довів свою ефективність. А найголовніше, що приготувати робочий розчин дуже просто і він не нашкодить ні рослині, ні плодам.