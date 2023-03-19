День Константина 19 марта: что нельзя в этот праздник делать с водой, если хотите быть счастливыми

К воде в этот день было особое внимание

В это воскресенье православная церковь чтит память 42-х мучеников из города Амморея — Константина и прочих. В народном календаре праздник получил название "Константинов день" и "Константиновы круги".

Последнее название объясняется проведением 19 марта специального обряда: наши предки вытаптывали снег вокруг колодца. Верили, что благодаря этому в него не будет стекать грязная вода, а останется только чистая, дающая силы и здоровье человеку.

Вообще в этот праздник воде уделялось особое внимание, поэтому шли к бане и освящали ее в колодце. Существовали даже поверья: "Не плюй в колодец — пригодится воды напиться", "Не пей из чужого колодца — своя вода не потечет". Также считалось, что если 19 марта тратить воду попусту, так и удача "вытечет".

Что нельзя делать 19 марта

Брать воду из чужого колодца для питья — можете привлечь в жизнь неудачи и горе.

Пить из чужого колодца или из чужой чашки — начнутся проблемы с доходом.

Ругаться, сквернословить, пьянствовать и сплетничать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 19 марта в западных областях Украины сохранится погода без осадков. А в северных областях будет сухая и облачная погода.