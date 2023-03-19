День Костянтина 19 березня: що не можна в це свято робити з водою, якщо хочете бути щасливими

До води у цей день була особлива увага

Цієї неділі православна церква вшановує пам’ять 42-х мучеників з міста Амморея — Костянтина та інших. У народному календарі свято отримало назву "Костянтинів день" та "Костянтинові кола".

Остання назва пояснюється проведенням 19 березня спеціального обряду: наші предки витоптували сніг навколо колодязя. Вірили, що завдяки цьому в нього не стікатиме брудна вода, а залишиться тільки чиста, яка дає сили і здоров’я людині.

Загалом у це свято воді приділялася особлива увага, тому йшли до лазні та освячували її у колодязі. Існували навіть повір’я: "Не плюй у колодязь — знадобиться води напитися", "Не пий з чужої криниці — своя вода не потече". Також вважалося, що якщо 19 березня витрачати воду марно, так і удача "витече".

Що не можна робити 19 березня

Брати воду з чужої криниці для пиття — можете залучити в життя невдачі та горе.

Пити з чужого колодязя чи з чужої чашки — почнуться проблеми з доходом.

Лаятися, лихословити, пиячити і пліткувати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 19 березня у західних областях України утримається погода без опадів. А в північних областях буде суха та хмарна погода.