Без замачивания и нервов: простой способ разварить горох на пюре

На заметку любителям пюре и горохового супа

Вкусный наваристый гороховый суп, однородное пюре – это очень вкусно и было бы просто, если бы не горох. Хозяйки замачивают его на долгие часы, с содой и без и идут на другие "пляски с бубном", чтобы неаппетитные комочки превратились в однородную массу.

Но есть гораздо более простой способ, сообщает Ukr.Media. Разварить горох можно быстро, удобно и без предварительной подготовки ингредиентов.

Промойте горох перед забросом в кастрюлю. Класть его нужно в уже кипящую воду. Жидкость должна быть на одном уровне с горохом, не выше.

Когда эти условия соблюдены, можете смело закрывать посуду крышкой и оставить готовить блюдо на 15 минут. Часть жидкости за это время улетучится, поэтому, когда поднимете крышку, долейте еще — но обязательно очень холодной, таким образом, чтобы вода только покрыла горох.

В дальнейшем цикл повторяется – каждые 15 минут приготовления добавляйте еще немного ледяной воды до уровня гороха. В среднем на два стакана гороха нужно будет трижды долить воду. Следите только, чтобы ее не было слишком много.

Когда горох уже разварился, тщательно перемешайте его – и все, можно готовить ожидаемое блюдо. Приготовленный таким образом горох может стать не только супом или пюре, но и вкусной начинкой для рыхлых и ароматных пирожков.