Как приготовить идеально запеченный картофель: проверенные лайфхаки от хозяек

Несложные советы улучшат вкус любимого блюда

Запекание — самый распространенный и наиболее полезный вид термической обработки пищи. У такого способа приготовления блюд очень много плюсов.

Кажется, что запекать картофель несложно — помыл, порезал и отправил в духовку. Однако здесь есть свои нюансы. Ими делится Shuba.

Как приготовить идеальную картошку

Лучше всего выбирать средние картофелины примерно одинакового размера. В таком случае они будут готовы одновременно. Большая картошка будет готовиться целую вечность.

Каждую картофелину нужно проколоть вилкой примерно 6-8 раз. Без этих "вентиляционных отверстий" картофель может буквально взорваться в духовке.

Не заворачивайте картофель в фольгу. Она задерживает влагу, а нам нужно, чтобы она испарилась. Мы же хотим хрустящую корочку снаружи и нежный картофель внутри?

Запекать картофель желательно при относительно высокой температуре (250°C). Это предотвращает образование "пленки" под кожурой.

Картофель запекается от 45 до 60 минут. Вы поймете, что картофель готов, когда сможете воткнуть шпажку или вилку в плод практически без сопротивления.

Когда картофель приготовится, извлеките его из духовки и слегка смажьте растопленным сливочным маслом или растительным маслом, затем посыпьте солью. Верните картофель в духовку на решетку на среднем уровне, чтобы получить средне-хрустящую корочку, или поднимите решетку на один или два уровня, чтобы получить очень хрустящую корочку.

Не добавляйте сливочное или растительно масло в начале. Они могут сгореть до того, как запечется картошка. Добавить масло в самом конце — залог хрустящей и ароматной корочки.

После того как картофель запечется, разрежьте его, чтобы выпустить пар. Идеальный картофель готов!

Еще важный вопрос — как правильно солить картофель. Оказывается, для каждого вида термообработки свои секреты.