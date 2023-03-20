Без замочування і нервів: простий спосіб розварити горох на пюре

На замітку любителям пюре і горохового супу

Смачний наваристий гороховий суп, однорідне пюре — це дуже смачно і було б просто, аби не горох. Господині замочують його на довгі години, з содою і без і йдуть на інші "танці з бубном", аби неапетитні грудочки перетворились на однорідну масу.

Але є набагато простіший спосіб, повідомляє Ukr.Media. Розварити горох можна швидко, зручно і без попередньої підготовки інгредієнтів.

Промийте горох перед тим, як закинути його в каструлю. Класти його треба в уже киплячу воду. Рідина повинна бути на одному рівні з горохом, не вище.

Коли цих умов дотримано, можете сміливо закривати посуд кришкою і залишити страву готуватись на 15 хвилин. Частина рідини за цей час випарується, тому, коли піднімете кришку, долийте ще — але обов’язково дуже холодної, таким чином, щоб вода лише покрила горох.

Надалі цикл повторюється — кожні 15 хвилин приготування додавайте ще трохи крижаної води до рівня гороху. В середньому на дві склянки гороху потрібно буде тричі долити воду. Стежте тільки, щоб її не було забагато.

Коли горох вже розварився, ретельно перемішайте його — і все, можна готувати очікувану страву. Приготований таким чином горох може стати не лише супом чи пюре, а й смачнющою начинкою для пухких і ароматних пиріжків.