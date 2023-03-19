Як приготувати ідеально запечену картоплю: перевірені лайфхаки від господарок

Нескладні поради покращать смак улюбленої страви

Запікання — найпоширеніший і найкорисніший вид термічної обробки їжі. У такого способу приготування страв дуже багато плюсів.

Здається, запікати картоплю нескладно — помив, порізав і відправив у духовку. Однак тут є свої нюанси. Ними ділиться Shuba.

Як приготувати ідеальну картоплю

Найкраще вибирати середні картоплини приблизно однакового розміру. У такому разі вони будуть готові одночасно. Велика картопля готуватиметься цілу вічність.

Кожну картоплину потрібно проколоти вилкою приблизно 6-8 разів. Без цих "вентиляційних отворів" картопля може буквально вибухнути у духовці.

Не загортайте картоплю у фольгу. Вона затримує вологу, а нам потрібно, щоб вона випарувалася. Ми ж хочемо хрумку скоринку зовні і ніжну картоплю всередині?

Запікати картоплю бажано за відносно високої температури (250°C). Це запобігає утворенню "плівки" під шкіркою.

Картопля запікається від 45 до 60 хвилин. Ви зрозумієте, що картопля готова, коли зможете встромити шпажку або вилку в плід практично без опору.

Коли картопля приготується, витягніть її з духовки і злегка змастіть розтопленим вершковим маслом або олією, потім посипте сіллю. Поверніть картопля в духовку на решітку на середньому рівні, щоб отримати середньо-хрустку скоринку, або підніміть решітку на один або два рівні, щоб отримати дуже хрустку скоринку.

Не додавайте вершкове або рослинне масло на початку. Воно може згоріти до того, як запечеться картопля. Додавання масла в самому кінці — запорука хрумкої та ароматної скоринки.

Після того, як картопля запечеться, розріжте її, щоб випустити пару. Ідеальна картопля готова!

Ще важливе питання – як правильно солити картоплю. Виявляється, для кожного виду термообробки є свої секрети.