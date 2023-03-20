Хуже сорняков: культурное растение, которое заглушает рост других овощей

Некоторые растения очень красивые и вкусные, но совсем неполезные

Началась весна, а вместе с ней и активный посадочный сезон. Многие дачники уже активно начинают готовить землю к будущим посадкам, а также понемногу выращивают различную рассаду. Однако сегодня мы хотим поговорить о том, что желательно не высаживать на своем участке, если вы не хотите, чтобы погиб урожай других овощей.

Как отмечает портал prostoway, это растение может принести намного больше вреда, чем даже сорняки, с которыми постоянно борются все дачники. И одним из таких растений является топинамбур.

Почему не стоит выращивать топинамбур на огороде

Топинамбур — это вкусное и полезное клубненосное растение, которое своими плодами напоминает картофель. А еще он красиво цветет, поэтому часто его выращивают, как декоративные кусты. Однако, есть свои "но".

Когда вы захотите вывести это растение, то вам придется очень трудно, ведь искоренить топинамбур при необходимости сложно. Простое перекапывание не поможет. Более того, на следующий год топинамбур может вырасти в самых неожиданных уголках вашего участка.

Эта проблема решается только гербицидами, а из-за этого будет страдать качество почвы, и соответственно другие овощи не будут расти так, как хотелось бы. Поэтому, чтобы избежать всего этого, лучше воздержаться от выращивания топинамбура.

Раньше мы рассказывали, как прогнать тлю всего за 2 дня. Этот народный метод проверен годами и уже не раз доказал свою эффективность. А самое главное, что приготовить рабочий раствор очень просто и он не навредит ни растению, ни плодам.