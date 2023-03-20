Гірше за бур’яни: культурна рослина, яка заглушує ріст інших овочів

Деякі рослини дуже гарні та смачні, але зовсім не корисні

Почалася весна, а разом із нею і активний посадковий сезон. Багато дачників вже активно починають готувати землю до майбутніх посадок, а також потроху вирощують різну розсаду. Однак, сьогодні ми хочемо поговорити про те, що бажано не висаджувати на своїй ділянці, якщо ви не хочете, щоб загинув урожай інших овочів.

Як зазначає портал prostoway, ця рослина може завдати набагато більше шкоди, ніж навіть бур’яни, з якими постійно борються всі дачники. І однією з таких рослин є топінамбур.

Чому не варто вирощувати топінамбур на городі

Топінамбур — це смачна і корисна бульбоносна рослина, яка своїми плодами нагадує картоплю. А ще він гарно цвіте, тому часто його вирощують як декоративні кущі. Проте є свої "але".

Коли ви захочете вивести цю рослину, вам доведеться дуже важко, адже викоренити топінамбур при необхідності складно. Просте перекопування не допоможе. Щобільше, наступного року топінамбур може зрости в найнесподіваніших куточках вашої ділянки.

Ця проблема вирішується лише гербіцидами, а через це страждатиме якість ґрунту, і відповідно інші овочі не ростимуть так, як хотілося б. Тому, щоб уникнути всього цього, краще утриматися від вирощування топінамбуру.

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