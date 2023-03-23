Украинская модель, которую знает Белла Хадид, обрушилась на россиян за ракетный удар по Запорожью: "Надеюсь, вы будете мучиться вечность"

Девушка могла бы погибнуть, если бы была в городе

В среду, 22 марта, россияне совершили очередное преступление, запустив ракету по жилой многоэтажке в Запорожье. На эту новость очень эмоционально отреагировала известная украинская модель, сотрудничавшая с такими известными брендами как Valentino, Chanel и Christian Dior, Юлия Ратнер. А все потому, что квартира, в которой девушка провела все детство, находится в соседнем подъезде разрушенного дома.

На своей странице в Инстаграм Юлия опубликовала несколько фото с последствиями удара российской ракеты, и рассказала, что если бы она была в родном городе, то могла бы погибнуть.

"Это дом, где я прожила почти 10 лет в детстве. Если бы я до сих пор жила в родном городе, я, наверное, была бы мертва" — отметила модель.

Девушка, за которой следит сама Белла Хадид, также обрушилась на россиян, пожелав им гореть в аду.

"Здесь я прожила большую часть своей жизни. Моя школа – через один дом. Я ходила в этот торговый центр почти каждый день. Я искренне надеюсь, что ад существует, и что каждый из вас, г*внюки, будет мучиться вечность, и все ваши следующие поколения тоже", – резко высказалась Ратнер.

Напомним, в ночь на 22 марта российские захватчики атаковали украинские города дронами. Всего оккупанты запустили 21 беспилотник, из которых 16 удалось уничтожить.

Также отметим, что накануне не только лишь Запорожье пострадало от российской агрессии, — дроны нанесли удар и по Ржищеву в Киевской области, из-за чего погибло девять человек.