Українська модель, яку знає Белла Хадід, обрушилася на росіян за ракетний удар по Запоріжжю: "Сподіваюся, ви мучитиметеся вічність"

Дівчина могла б загинути, якби була у місті

У середу, 22 березня, росіяни вчинили черговий злочин, запустивши ракету житловою багатоповерхівкою у Запоріжжі. На цю новину дуже емоційно відреагувала відома українська модель, яка співпрацювала з такими відомими брендами як Valentino, Chanel та Christian Dior, Юлія Ратнер. А все тому, що квартира, де дівчина провела все дитинство, знаходиться в сусідньому під’їзді зруйнованого будинку.

На своїй сторінці в Інстаграм Юлія опублікувала кілька фото з наслідками удару російської ракети і розповіла, що якби вона була у рідному місті, то могла б загинути.

"Це будинок, де я прожила майже 10 років у дитинстві. Якби я досі жила у рідному місті, я, напевно, була б мертва", — зазначила модель.

Дівчина, за якою стежить сама Белла Хадід, також обрушилася на росіян, побажавши їм горіти в пеклі.

"Тут я прожила більшу частину свого життя. Моя школа — через один будинок. Я ходила в цей торговий центр майже кожен день. Я щиро сподіваюся, що пекло існує, і що кожен з вас, г*внюки, мучитиметься вічність, і все ваші наступні покоління теж", – різко висловилася Ратнер.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня російські загарбники атакували українські міста дронами. Загалом окупанти запустили 21 безпілотник, з яких 16 вдалося знищити.

Також відзначимо, що напередодні не тільки Запоріжжя постраждало від російської агресії, — дрони завдали удару і по Ржищеву в Київській області, через що загинуло дев’ятеро людей.