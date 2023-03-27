"В этой форме умирают за свободу": покинувший рф Некоглай возмутил украинцев танцами на фоне украинского флага (фото, видео)

Николай Лебедев, он же Nekoglai, оскандалился не только в россии, но и в Украине

Тиктокер молдавского происхождения Некоглай (Николай Лебедев), оставивший россию из-за скандала со снятой пародией на российского солдата, попал в скандал уже в Украине.

На днях парень станцевал что-то вроде лезгинки на фоне флага ГУР Минобороны Украины в военной форме и выложил видео в соцсети ТикТок. Ролик вызвал хейт среди украинцев.

"Не слишком ли вы себе позволяете уважаемый?"

"Класс. Теперь у Бахмут"

"Форму снял"

"Ты моему отцу понравился, собирай вещи, он тебя к себе привезет в военком"

"В этой форме умирают за свободу"

"Форму на место"

Также украинские блогеры пишут, что за такие действия тиктокера нужно проучить за то, что тот надевает военную форму, снимает "в ней танцульки и чувствует себя кайфово".

Напомним, что Некоглай покинул россию после того, как изобразил в одном из своих видео российского солдата, уклоняющегося от падающих с дрона гранат. За что против него было возбуждено уголовное дело за дискредитацию российской армии.

Украинский ютубер Полина из канала "Хочу гратися — Перехочеш" в своем новом видео отметила, что Некоглай, который сейчас помогает ВСУ и закупил несколько дронов для украинских защитников, во время пребывания в россии платил там налоги, которые шли на производство ракет, что сейчас страна-агрессорша запускает по мирным украинцам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети получило резонанс видео с девушкой из Ивано-Франковска. Она прыгала во дворе на скакалке, при этом якобы мешала пенсионерке отдыхать на лавочке. Недавно украинцы дали четкий ответ, кто был виноват в этой ситуации.