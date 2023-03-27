Укр

"В этой форме умирают за свободу": покинувший рф Некоглай возмутил украинцев танцами на фоне украинского флага (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Тиктокер Николай Лебедев, он же Nekoglai Новость обновлена 27 марта 2023, 16:59
Тиктокер Николай Лебедев, он же Nekoglai

Николай Лебедев, он же Nekoglai, оскандалился не только в россии, но и в Украине

Тиктокер молдавского происхождения Некоглай (Николай Лебедев), оставивший россию из-за скандала со снятой пародией на российского солдата, попал в скандал уже в Украине.

На днях парень станцевал что-то вроде лезгинки на фоне флага ГУР Минобороны Украины в военной форме и выложил видео в соцсети ТикТок. Ролик вызвал хейт среди украинцев.

  • "Не слишком ли вы себе позволяете уважаемый?"
  • "Класс. Теперь у Бахмут"
  • "Форму снял"
  • "Ты моему отцу понравился, собирай вещи, он тебя к себе привезет в военком"
  • "В этой форме умирают за свободу"
  • "Форму на место"
@nekoglai #nekoglai ♬ оригинальный звук - 𝓜𝓐𝓡𝓣𝓐 ⚜️🖤💃🏻

Также украинские блогеры пишут, что за такие действия тиктокера нужно проучить за то, что тот надевает военную форму, снимает "в ней танцульки и чувствует себя кайфово".

некоглай

Напомним, что Некоглай покинул россию после того, как изобразил в одном из своих видео российского солдата, уклоняющегося от падающих с дрона гранат. За что против него было возбуждено уголовное дело за дискредитацию российской армии.

Украинский ютубер Полина из канала "Хочу гратися — Перехочеш" в своем новом видео отметила, что Некоглай, который сейчас помогает ВСУ и закупил несколько дронов для украинских защитников, во время пребывания в россии платил там налоги, которые шли на производство ракет, что сейчас страна-агрессорша запускает по мирным украинцам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети получило резонанс видео с девушкой из Ивано-Франковска. Она прыгала во дворе на скакалке, при этом якобы мешала пенсионерке отдыхать на лавочке. Недавно украинцы дали четкий ответ, кто был виноват в этой ситуации.

Теги:
#Флаг Украины #Танцы #ГУР #Военная форма