Пародия блогера на оккупанта с гранатой возмутила россиян: подробности и видео

Многие россияне пришли в неистовство из-за поступка юного тик-токера

Над мобилизированными российскими солдатами начинают смеяться уже даже соотечественники. Большой шумихи в сети уже наделала пародия на оккупанта, отбивающегося от гранат, сброшенных с беспилотника ВСУ, которую выкатил российский блогер Некоглай. За безобидную шутку парня планируют проверить представители прокуратуры и Министерства внутренних дел рф.

Информацию об инциденте сообщает Telegram-канал 360tv, передает "Телеграф". По данным главы "Лиги безопасного интернета" россии Екатерины Мизулиной, видео Некоглая стало "глумлением над подвигом солдата, героически отбивавшегося от атаки дронами".

Весь сыр-бор разгорелся после того, как молодой и популярный в рф блогер поделился со своими подписчиками развлекательным видео. Во время съемки он спародировал то, как один из российских оккупантов, находясь в траншее на поле боя, пытается отбрасывать на дальнее расстояние боеприпасы, которые были на него спущены с БПЛА украинскими военнослужащими.

Оригинальное видео с фронта

В своем ролике Некоглай повторил позу солдата, но при этом съемка велась в помещении. Парень ползал на ковре, будучи в смешном парике с рожками и чем-то, напоминающем военное обмундирование. При этом он не говорил ничего крамольного в сторону армии рф, наоборот подчеркнув силу духа военного, которого спародировал.

Это не спасло его от недовольства соотечественников. Уже упомянутая Мизулина и вовсе удостоила его громкого эпитета "выродка-тиктокера", раскритиковав подобный контент. Впрочем, несмотря на весь негатив блогер все равно оставил видео в своем профиле Tik-Tok.

Сравнение видео и пародии

Сейчас его ожидает проверка от правоохранителей и представителей прокуратуры. Стоит отметить, что многие личные данные Некоглай хорошо скрывает. Известно лишь, что его в реальности зовут Николай, а свое детство он провел в Кишиневе. В довольно юном возрасте он потерял обоих родителей, поэтому его воспитанием занимался старший брат. Свой возраст парень также хранит в тайне, хотя в некоторых интервью говорил, что ему уже исполнился 21 год.

Блогер Некоглай

Россияне, к слову, в своем большинстве весьма гневно восприняли пародию Некоглая на солдата оккупационной армии. Многие желают блогеру смерти или же отправиться на фронт самостоятельно, чтобы "повторить подвиг".

Напомним, что не так давно россияне засмеяли одну из популярных инстаграмных блогерш Анастасию Миронову, которая обещала "умереть в обнимку с березой", поддерживая режим путина, а потом сбежала в ОАЭ.

Также "Телеграф" рассказывал, какую неприглядную правду об украинской певице Анне Асти раскрыла одна из ее давнишних подруг Алина Шаманская. Она раскритиковала Асти за выезд в россию после начала полномасштабной войны.