"В цій формі помирають за свободу": Некоглай, що покинув рф, обурив українців танцями на фоні українського прапора (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Микола Лебедєв, він же Nekoglai, оскандалився не тільки в росії, але і в Україні
Тіктокер молдавського походження Некоглай (Микола Лебедєв), що залишив росію через скандал зі знятою пародією на російського солдата, потрапив у скандал вже в Україні.
На днях хлопець станцював щось схоже на лезгінку на тлі прапора ГУР Міноборони України у військовій формі і виклав відео у соцмережу ТікТок. Ролик викликав хейт серед українців.
- "Не забагато ви собі дозволяєте шановний?"
- "Клас. Тепер у Бахмут"
- "Форму зняв"
- "Ти моєму батьку сподобався, збирай речі, він тебе до себе привезе у воєнком"
- "У цій формі помирають за свободу"
- "Форму на місце"
@nekoglai #nekoglai ♬ оригинальный звук - 𝓜𝓐𝓡𝓣𝓐 ⚜️🖤💃🏻
Також українські блогери пишуть, що за такі дії тіктокера треба провчити за те, що той надягає військову форму, знімає "в ній танцульки і почуває себе кайфово".
Нагадаємо що Некоглай залишив росію після того, як зобразив в одному зі своїх відео російського солдата, що ухиляється від гранат, які падають з дрона. За що проти нього було порушено кримінальну справу за дискредитацію російської армії.
Український ютубер Поліна з каналу "Хочу гратися — Перехочеш" у своєму новому відео зауважила, що Некоглай, який зараз допомагає ЗСУ і закупив декілька дронів для українських захисників, під час перебування в росії сплачував там податки, які йшли на виробництво ракет, що зараз країна агресорка запускає по мирних українцях.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі набуло резонансу відео з дівчиною з Івано-Франківська. Вона стрибала у дворі на скакалці, при цьому нібито заважала пенсіонерці відпочивати на лавочці. Нещодавно українці дали чітку відповідь, хто був винен у цій ситуації.