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"В цій формі помирають за свободу": Некоглай, що покинув рф, обурив українців танцями на фоні українського прапора (фото, видео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Тіктокер Микола Лебедєв, він же Nekoglai Новина оновлена 27 березня 2023, 16:59
Тіктокер Микола Лебедєв, він же Nekoglai

Микола Лебедєв, він же Nekoglai, оскандалився не тільки в росії, але і в Україні

Тіктокер молдавського походження Некоглай (Микола Лебедєв), що залишив росію через скандал зі знятою пародією на російського солдата, потрапив у скандал вже в Україні.

На днях хлопець станцював щось схоже на лезгінку на тлі прапора ГУР Міноборони України у військовій формі і виклав відео у соцмережу ТікТок. Ролик викликав хейт серед українців.

  • "Не забагато ви собі дозволяєте шановний?"
  • "Клас. Тепер у Бахмут"
  • "Форму зняв"
  • "Ти моєму батьку сподобався, збирай речі, він тебе до себе привезе у воєнком"
  • "У цій формі помирають за свободу"
  • "Форму на місце"
@nekoglai #nekoglai ♬ оригинальный звук - 𝓜𝓐𝓡𝓣𝓐 ⚜️🖤💃🏻

Також українські блогери пишуть, що за такі дії тіктокера треба провчити за те, що той надягає військову форму, знімає "в ній танцульки і почуває себе кайфово".

некоглай

Нагадаємо що Некоглай залишив росію після того, як зобразив в одному зі своїх відео російського солдата, що ухиляється від гранат, які падають з дрона. За що проти нього було порушено кримінальну справу за дискредитацію російської армії.

Український ютубер Поліна з каналу "Хочу гратися — Перехочеш" у своєму новому відео зауважила, що Некоглай, який зараз допомагає ЗСУ і закупив декілька дронів для українських захисників, під час перебування в росії сплачував там податки, які йшли на виробництво ракет, що зараз країна агресорка запускає по мирних українцях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі набуло резонансу відео з дівчиною з Івано-Франківська. Вона стрибала у дворі на скакалці, при цьому нібито заважала пенсіонерці відпочивати на лавочці. Нещодавно українці дали чітку відповідь, хто був винен у цій ситуації.

Теги:
#Прапор України #Танці #ГУР #Військова форма