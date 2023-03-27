"В цій формі помирають за свободу": Некоглай, що покинув рф, обурив українців танцями на фоні українського прапора (фото, видео)

Микола Лебедєв, він же Nekoglai, оскандалився не тільки в росії, але і в Україні

Тіктокер молдавського походження Некоглай (Микола Лебедєв), що залишив росію через скандал зі знятою пародією на російського солдата, потрапив у скандал вже в Україні.

На днях хлопець станцював щось схоже на лезгінку на тлі прапора ГУР Міноборони України у військовій формі і виклав відео у соцмережу ТікТок. Ролик викликав хейт серед українців.

"Не забагато ви собі дозволяєте шановний?"

"Клас. Тепер у Бахмут"

"Форму зняв"

"Ти моєму батьку сподобався, збирай речі, він тебе до себе привезе у воєнком"

"У цій формі помирають за свободу"

"Форму на місце"

Також українські блогери пишуть, що за такі дії тіктокера треба провчити за те, що той надягає військову форму, знімає "в ній танцульки і почуває себе кайфово".

Нагадаємо що Некоглай залишив росію після того, як зобразив в одному зі своїх відео російського солдата, що ухиляється від гранат, які падають з дрона. За що проти нього було порушено кримінальну справу за дискредитацію російської армії.

Український ютубер Поліна з каналу "Хочу гратися — Перехочеш" у своєму новому відео зауважила, що Некоглай, який зараз допомагає ЗСУ і закупив декілька дронів для українських захисників, під час перебування в росії сплачував там податки, які йшли на виробництво ракет, що зараз країна агресорка запускає по мирних українцях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі набуло резонансу відео з дівчиною з Івано-Франківська. Вона стрибала у дворі на скакалці, при цьому нібито заважала пенсіонерці відпочивати на лавочці. Нещодавно українці дали чітку відповідь, хто був винен у цій ситуації.