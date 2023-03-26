Хто має рацію в резонансній історії дівчинки зі скакалкою: українці дали чітку відповідь

Більшість українців обізнані про ситуацію

Днями в Івано-Франківську стався "конфлікт поколінь", коли жінка похилого віку обурилася тим, що юна дівчина стрибає на скакалці у дворі і почала її ображати. Ситуація набула широкого суспільного розголосу і більшість українців стали на бік дівчини.

Такі висновки можна зробити виходячи з результатів нового соціологічного опитування, яке провела компанія Active Group.

Примітно, що більш ніж половина опитаних чули про ситуацію, що відбулася — таких в Україні нарахувалося 53,7%, ще 10,6% зізналися, що про ситуацію обізнані лише поверхово.

Серед тих, хто знає про ситуацію, більшість підтримують дівчину. Те, що юна персона в цій ситуації мала рацію вважає понад 66% українців.

А ось жінку похилого віку в цій суперечці підтримало лише трохи менш як 6%. Ще 10% вважає, що кожен у цій ситуації має рацію по-своєму.

Варто зазначити, що більшість українців також переконані, що у нашій країні є конфлікт поколінь.

Як повідомлялося раніше, історія дівчини отримала продовження, коли великий тік-ток блогер Максим Савчин разом із групою підтримки та небайдужими українцями приїхали у той самий двір, щоб підтримати її та разом пострибати зі скакалками.