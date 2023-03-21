Історія зі стрибаючою дівчинкою та бабусею у Франківську отримала несподіване продовження (відео)

Підтримати дівчину прийшли люди різного віку, і діти, і дорослі

Історія дівчинки зі скакалкою з Івано-Франківська набирає обертів. Користувачі мережі не тільки підтримали юнку в її протистоянні з літньою жінкою за право вільно займатися спортом в своєму дворі, а й намагаються різним чином привернути увагу до проблеми.

Так, блогер mcoptimist / Максим Савчин/ з понад 700 тисяч підписників у Тік Тоці організував флешмоб на підтримку дівчини. Він і інші небайдужі люди прийшли у той самий двір і на тому ж місці разом стрибали на скакалці. До них вийшла й героїня відео Ліза.

Дівчина розказала, що не планувала такого розголосу — вона не блогер і не має великої аудиторії. Максим додав, що в нього аудиторія є і він вважає, що важливо не засуджувати та ображати молодь, а навпаки — підтримувати. "Якщо ви з цим не погоджуєтеся, то вмійте чітко висловлювати свої претензії, а не обзиватися", — резюмував хлопець.

Нагадаємо, ситуація сталася напередодні. Молода дівчина стрибала на скакалці на майданчику перед домом. Пізніше туди прийшла літня жінка, яка сіла на лаву і почала дорікати дівчині за те, що та їй заважає стрибками на скакалці. Поки дівчина намагалася м'яко владнати конфлікт та довести, що також має право тут бути, літня жінка перейшла на образи, назвавши дівчину "г*вном". Не переконав бабцю і випадковий свідок, який став на захист дівчини. Ситуація набула розголосу, але знайшлися і ті, хто став на бік літньої жінки. Серед них — керівники навчального закладу дівчини, які не тільки її розкритикували, а й наказали видалити відео з своїх соцмереж та не спілкуватися з журналістами.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ЧВК "Редан" — агресивний рух для підлітків, який набирає обертів. У Франківську молодь вийшла на пошуки його учасників.