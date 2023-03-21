История с прыгающей девочкой и бабушкой во Франковске получила неожиданное продолжение (видео)

Поддержать девочку пришли люди всех возрастов, и дети, и взрослые

История девочки Лизы со скакалкой из Ивано-Франковска набирает обороты. Пользователи сети не только поддержали молодую девушку в ее противостоянии с пожилой женщиной за право свободно заниматься спортом в своем дворе, но и пытаются разным образом привлечь внимание к проблеме.

Так, блогер mcoptimist (Максим Савчин) из более чем 700 тысяч подписчиков в ТикТоке организовал флешмоб в поддержку девочки. Он и другие неравнодушные люди пришли в тот же двор и на том же месте вместе прыгали на скакалке. К ним вышла и героиня видео Лиза.

Девочка рассказала, что не планировала такой огласки — она не блогер и у нее нет большой аудитории. Максим добавил, что у него аудитория есть и он считает, что важно не осуждать и оскорблять молодежь, а наоборот — поддерживать. "Если вы с этим не соглашаетесь, то умейте четко излагать свои претензии, а не обзываться", — резюмировал парень.

Напомним, ситуация произошла накануне. Молодая девушка прыгала на скакалке на площадке перед домом. Позже туда пришла пожилая женщина, которая села на скамейку и принялась упрекать девочку за то, что та ей якобы мешает прыжками на скакалке. Пока девочка пыталась мягко разрешить конфликт и доказать, что тоже имеет право там находиться, пожилая женщина перешла на оскорбления, назвав подростка "г*вном". Не убедил бабушку и случайный свидетель, вставший на защиту девочки. Ситуация получила огласку, но нашлись и те, кто принял сторону пожилой женщины. Среди них — руководители учебного заведения девочки, которые не только раскритиковали ее, но и приказали удалить видео из своих соцсетей и не общаться с журналистами.

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