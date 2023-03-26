Кто прав в резонансной истории девочки со скакалкой: украинцы дали четкий ответ

Большинство украинцев осведомлены о ситуации

На днях в Ивано-Франковске произошел "конфликт поколений", когда пожилая женщина возмутилась тем, что юная девушка прыгает на скакалке во дворе и начала ее оскорблять. Ситуация обрела широкую общественную огласку и большинство украинцев стали на сторону девушки.

Такие выводы можно сделать исходя из результатов свежего социологического опроса, который провела компания Active Group.

Примечательно, что более половины опрошенных слышали о произошедшей ситуации — таковых в Украине насчиталось 53,7%, еще 10,6% признались, что о ситуации осведомлены лишь поверхностно.

Среди тех, кто знает о ситуации большинство поддерживают девушку. То что юная персона в этой ситуации была права считает более 66% украинцев.

А вот пожилую женщину в этом споре поддержало лишь чуть менее 6%. Еще 10% считает, что каждый в этой ситуации прав по-своему.

Стоит отметить, что большинство украинцев также убеждены, что в нашей стране есть конфликт поколений.

Как сообщалось ранее, история девушки получила продолжение, когда крупный тик-ток блогер Максим Савчин вместе с группой поддержки и неравнодушными украинцами приехали в тот самый двор, чтобы поддержать ее и вместе попрыгать со скакалками.