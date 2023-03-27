Скандал с "заменой головы" российского актера в сериале СТБ: канал невнятно оправдался

СТБ удалил пост и видео с анонсом, заявив о необходимости "дополнительных индустриальных консультаций"

В понедельник, 27 марта 2023 года, украинский телеканал СТБ анонсировал премьеру сериала "Останній лист коханого", однако в этот же день резко отложил ее. Причиной стал недавний скандал в сети: пользователи не оценили креатив канала, который с помощью технологий "заменил" лицо одного из героев, путиниста Прохора Дубравина, украинским актером Дмитрием Саранским.

Информацию о переносе показа сериала канал сообщил на своей странице в Facebook. С ресурсов СТБ исчезла информация об анонсе, как и сам ролик с датой премьеры.

В СТБ не отреагировали на бурное обсуждение их креатива пользователями. Зато назвали свои причины переноса даты премьеры сериала.

"Вещатель проведет дополнительные индустриальные консультации для обсуждения и ратификации использования цифровых технологий в контенте, в том числе ввиду лучшего международного опыта", — говорится в публикации.

В комментариях пользователи негативно отреагировали на коммуникацию канала. Так, украинский актер Артур Логай потребовал разъяснить формулировку "отложить показ сериала".

"При каких условиях сериал выйдет в эфир? Вы считаете, что когда-нибудь придет время, что снова показывать россиян в украинских сериалах станет нормой? Все ли россияне будут вырезаны из сериала и вы переснимите сцены с украинцами? Слово "отложение" крайне нуждается в разъяснении", — обратился к СТБ Логай.

В комментариях не поддержали решение СТБ об отсрочке

Ранее "Телеграф" сообщал, что СТБ оказался в центре скандала из-за выхода шоу "Беременна в 16". После общественного возмущения телевизионщики отказались от показа проекта.