Скандал із "заміною голови" російського актора у серіалі СТБ: канал нечітко виправдався

СТБ видалив пост та відео з анонсом, заявивши про необхідність "додаткових індустріальних консультацій"

У понеділок, 27 березня 2023 року, український телеканал СТБ анонсував прем’єру серіалу "Останній лист коханого", проте цього ж дня різко відклав її. Причиною став недавній скандал у мережі: користувачі не оцінили креатив каналу, який за допомогою технологій "замінив" обличчя одного з героїв, путініста Прохора Дубравіна, українським актором Дмитром Саранським.

Інформацію про перенесення серіалу канал повідомив на своїй сторінці у Facebook. З ресурсів СТБ зникла інформація про анонс, як і сам ролик із датою прем’єри.

У СТБ не відреагували на бурхливе обговорення їхнього креативу користувачами. Натомість назвали свої причини перенесення дати прем’єри серіалу.

"Мовник проведе додаткові індустріальні консультації для обговорення та ратифікації використання цифрових технологій в контенті, в тому числі зважаючи на кращий міжнародний досвід", — йдеться в публікації.

У коментарях користувачі негативно відреагували на комунікацію каналу. Так, український актор Артур Логай вимагає роз’яснити формулювання "відкласти показ серіалу".

"За яких умов серіал вийде в етер? Ви вважаєте, що колись настане час, що знову показувати росіян в українських серіалах стане нормою? Чи всіх росіян буде вирізано з серіалу і ви перезнімите сцени з українцями? Слово "відкладення" конче потребує роз’яснення.", — звернувся до СТБ Логай.

У коментарях не підтримали рішення СТБ про відстрочку

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СТБ опинився в центрі скандалу через вихід шоу "Вагітна в 16". Після громадського обурення телевізійники відмовилися показувати проєкт.