Смертельное омоложение "по-московски"

Пока украинцы гибнут в войне, развязанной страной-террористкой, россияне напрашиваются на премию Дарвина за самые тупые сценарии смерти (эту виртуальную премию ежегодно присуждают людям, которые самым нелепым образом погибли, потеряв возможность внести свой вклад в генофонд человечества). И если весной прошлого года оккупанты кичились награбленными в зоне отчуждения вещами, ради которых получили безумные дозы облучения, то теперь и "простые русские граждане" получили возможность умереть благодаря своим тупым решениям.

Очень интересный случай на днях зафиксировали в москве: известный российский олигарх, основатель "СберМегаМаркета" Дмитрий Жулин и его девушка — студентка 5-го курса московского медуниверситета Анна Коляда — решили "оздоровиться" с помощью плаценты. 22-летняя инстаграмщица купила специальный иммуномодулятор и ставила себе и своему любимому капельнице, чтобы "повысить иммунитет" в преддверии совместной поездки в Дубай. В результате ее откачать не смогли, а он до сих пор в больнице, сообщает пропагандистский телеграм-канал "112". Известно, что за жизнь девушки — будущего медика, которая купила препарат без рецепта и назначения врача, боролись почти две недели. Что касается Жулина, то его дела намного лучше: российский олигарх до сих пор в больнице, однако в стабильном состоянии и даже может говорить.

Основатель "СберМегаМаркета" и его молодая возлюбленная

Как стало известно, такой эксперимент пара проводила не впервые, а последнюю капельницу девушка, в инстаграме позиционировавшая себя как "нутрициолог, врач превентивной медицины, health-коуч и специалист по системному оздоровлению", поставила еще 13 марта. Раствор она приготовила заранее, невзирая на то, что его нужно разводить каждый раз непосредственно перед применением, передает "112". Разведенный препарат простоял 3 дня, вследствие чего внутри емкостей появилась инфекция и, поскольку препарат на основе плаценты, свернулся белок. Поэтому вместе с препаратом парочка ввела себе в организм еще и инфекцию, которая спровоцировала самое тяжелое проявление сепсиса.

Оба были госпитализированы еще 14 марта — перед вылетом в Дубай. Уже через 20 мин после инъекции — по дороге в аэропорт — обоим стало плохо: появились сильный озноб и головная боль, а температура тела поднялась до 41 градуса. У них диагностирован септический шок. Девушка скончалась 25 марта, Жулин до сих пор в больнице, но его уже перевели из реанимации в другое профильное отделение. Сейчас его состояние медики оценивают как стабильное. Местная полиция проводит расследование инцидента.

Раньше мы рассказывали о скандале с "заменой головы" российского актера в сериале СТБ. В день премьеры канал решил ее отменить и вместо того, чтобы прокомментировать ситуацию, отреагировал на комментарии возмущенных пользователей, дал нечеткое объяснение с хитрыми формулировками.