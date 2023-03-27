Російський олігарх з коханою-інстаграмницею вирішили "оздоровитися" плацентою: дівчина померла, чоловік у лікарні

Смертельне омолодження "по-московськи"

Доки українці гинуть у війні, розв’язаній країною-терористкою, росіяни напрошуються на премію Дарвіна за найтупіші сценарії смерті (цю віртуальну премію щорічно присуджують особам, які найбезглуздішим чином загинули, втративши можливість зробити свій внесок у генофонд людства). І якщо навесні торік окупанти хизувалися награбованими у зоні відчуження речами, заради яких отримали шалені дози опромінення, то тепер і "простиє рускіє гражданє" дістали нагоду померти завдяки своїм тупим рішенням.

Дуже цікавий випадок днями зафіксували у москві: відомий російський олігарх, засновник "СберМегаМаркета" Дмитро Жулін та його дівчина — студентка 5-го курсу московського медуніверситету Анна Коляда — вирішили "оздоровитися" за допомогою плаценти. 22-річна інстаграмниця купила спеціальний імуномодулятор і ставила собі та своєму коханому крапельниці, щоб "підвищити імунітет" напередодні спільної поїздки в Дубай. У результаті — її відкачати не змогли, а він — досі у лікарні, повідомляє пропагандистський телеграм-канал "112". Відомо, що за життя дівчини — майбутнього медика, яка купила препарат без рецепта і призначення лікаря, боролися майже два тижні. Щодо Жуліна, то його справи набагато краще: російський олігарх досі в лікарні, проте у стабільному стані й навіть може говорити.

Засновник "СберМегаМаркета" та його молода кохана

Як стало відомо, такий експеримент пара проводила не вперше, а останню крапельницю дівчина, яка в інстаграмі позиціювала себе як "нутриціолог, лікар превентивної медицини, health-коуч і спеціаліст із системного оздоровлення" поставила ще 13 березня. Розчин вона приготувала заздалегідь, попри те, що його потрібно розводити щоразу безпосередньо перед застосуванням, передає "112". Розведений препарат простояв 3 дні, тож всередині ємностей з’явилася інфекція і, оскільки препарат на основі плаценти, згорнувся білок. Тому разом із препаратом парочка ввела собі в організм ще й інфекцію, яка спровокувала появу найтяжчого прояву сепсису.

Обох госпіталізували ще 14 березня — перед вильотом у Дубай. Вже через 20 хв після ін’єкції — дорогою в аеропорт — обом стало зле: з'явився сильний озноб та головний біль, а температура тіла піднялася до 41 градуса. У них діагностували септичний шок. Дівчина померла 25 березня, Жулін — досі в лікарні, але його вже перевели з реанімації до іншого профільного відділення. Наразі його стан медики оцінюють як стабільний. Місцева поліція проводить розслідування інциденту.

Раніше ми розповідали про скандал із "заміною голови" російського актора у серіалі СТБ. У день прем’єри канал вирішив її скасувати й замість того, щоб прокоментувати ситуацію, відреагувавши на коментарі обурених користувачів, дав нечітке пояснення з хитрими формулюваннями.