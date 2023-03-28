Можно ли сажать огурцы два года подряд на одном и том же месте: совет опытных дачников

Место для посадки огурцов играет ключевую роль для будущего урожая

Дачный сезон стартовал и уже в марте, согласно посевному календарю, можно сеять многие культуры. В том числе огородники начинают готовить к посадке огурцы. Важно выбрать правильное место для этого растения.

Опытные огородники не рекомендуют высаживать огурцы на одном и том же месте два года подряд. Подробнее об этом пишет блог s.sad.ua в Instagram.

Дачники придерживаются закона севооборота, он применим как к зерновым, так и к овощам. От того, где именно на огороде вы посеете культуру, зависит урожай. Правило можно сформулировать так: если одну и ту же культуру сажать на одном месте годами, придется тратиться на дополнительные подкормки и борьбу с бактериями и насекомыми.

Не стоит забывать об этом важном нюансе и при выращивании огурцов. Для роста и развития плодов требуется определенный набор компонентов. Овощ со временем высасывает из почвы все, что ему нужно. Тогда как число паразитирующих именно на огурцах патогенных микроорганизмов в почве накапливается.

Если хотите получить урожай, то опытные дачники дают такой совет: чередуйте посадку овощей, тогда удобрений понадобится гораздо меньше. Какие овощи можно чередовать с огурцами? Отлично подойдут томаты. Обе культуры популярны, но разные по составу. Также хороший вариант горох или вьющаяся фасоль, бобы. Эти растения оздоровят почву, насытят грунт азотом. Кроме того, вы можете после уборки урожая огурцов засеять землю сидератами: люцерной, клевером или горчицей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о секретах раннего урожая огурцов. Главное, создать условия, которые позволят лакомиться собственным урожаем еще до наступления лета.