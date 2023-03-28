Лучшее, что вы можете дать своим огурцам: от этой настойки они мгновенно пойдут в рост

Природный и очень эффективный стимулятор роста

Каждый дачник, который любит заниматься овощами, весной высаживает огурцы. Это уже стало традицией, которой без лишних слов придерживаются все любители покопаться в земельке. Однако вырастить много вкусных хрустящих зеленцов — дело непростое, ведь это растение требует особого ухода. Очень помогают в этом деле народные методы вроде подкормки огурцов одним просроченным продуктом, который все привыкли выбрасывать, или использование природных стимуляторов роста. Это может быть янтарная кислота или другие не менее эффективные натуральные подкормки. Об одной из таких мы расскажем дальше.

Те, кто давно занимается выращиванием огурцов, знают, что это очень капризные растения, которые в любой момент могут остановиться в развитии. Чаще всего это происходит при резких перепадах температуры, но могут быть и другие варианты. Если так произошло с вашей рассадой, нужно немедленно принимать все возможные меры для ее спасения. Один из самых эффективных способов заставить огурцы снова пойти в рост — подкормить их специальной настойкой, сделанной собственноручно. Как приготовить домашний стимулятор роста, рассказывает "Школа Жизни". Его, кстати, можно использовать и для профилактики остановки роста огурцов.

Дрожжевая настойка для огурцов: как приготовить натуральный стимулятор роста

Чтобы приготовить специальный раствор, нам нужно:

Литровая банка

0,5 л теплой воды

1 ст.л. сухих дрожжей

1 ст.л. сахара

Для приготовления подкормки в теплую воду засыпаем дрожжи и тщательно перемешиваем — вплоть до полного растворения. Далее сразу же засыпаем сахар и снова все перемешиваем. Оставляем раствор настаиваться в темном теплом месте примерно 2 часа. Затем нужно взять еще 5 л теплой воды и развести в ней полученную настойку.

Использовать такой раствор нужно очень осторожно, разводя с водой в пропорции 1 к 10 (берется 1 литр готовой смеси на 10 литров чистой воды). Для подкормки огурцов нужно по 0,5 л готового — уже разведенного раствора — вливать под каждый куст. Для большего эффекта можно также добавить золы — буквально по столовой ложке на куст, хорошо перемешивая ее с верхним слоем земли.

Раньше мы рассказывали, что посадить на грядку после огурцов. Некоторые растения будут очень рады такому севообороту и будут давать максимальный урожай без лишних хлопот с вашей стороны.