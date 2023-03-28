Рус

Краще, що ви можете дати своїм огіркам: від цієї настоянки вони миттєво підуть в ріст

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Секретний метод "оживити" кущі, які не хочуть рости
Секретний метод "оживити" кущі, які не хочуть рости. Фото exo.in.ua

Природний та надзвичайно ефективний стимулятор росту

Кожен дачник, який любить займатися городиною, навесні висаджує огірки. Це вже стало традицією, якої без зайвих слів дотримуються усі любителі покопирсатися у земельці. Однак виростити багато смачних хрумких зеленців — справа непроста, адже ця рослина потребує особливого догляду. Дуже помічні у цій справі народні методи на кшталт підгодівлі огірків одним простроченим продуктом, який усі звикли викидати, або ж використання природних стимуляторів росту. Це може бути бурштинова кислота або інші — не менш ефективні натуральні підживлення. Про одне із таких ми й розповімо далі.

Ті, хто давно займається вирощуванням огірків, знають, що це дуже примхливі рослини, які в будь-який момент можуть зупинитися у розвитку. Найчастіше це стається при різких перепадах температури, але можуть бути й інші варіанти. Якщо так сталося з вашою розсадою, потрібно негайно вживати усіх можливих заходів для порятунку. Один із найефективніших способів змусити огірки знову піти в ріст — підгодувати їх спеціальною настоянкою, зробленою власноруч. Як приготувати домашній стимулятор росту, розповідає "Школа Життя". Його, до речі, можна застосовувати і для профілактики зупинки росту огірків.

Дріжджова настоянка для огірків: як приготувати натуральний стимулятор росту

Щоб приготувати спеціальний розчин нам потрібно:

  • Літрова банка
  • 0,5 л теплої води
  • 1 ст.л. сухих дріжджів
  • 1 ст.л. цукру

Для приготування підгодівлі у теплу воду засипаємо дріжджі й ретельно їх перемішуємо — аж до повного розчинення. Далі відразу засипаємо цукор і знову все перемішуємо. Лишаємо розчин настоюватися у темному теплому місці приблизно 2 години. Після цього потрібно взяти ще 5 л теплої води й розвести у ній отриману настоянку.

Використовувати такий розчин потрібно дуже обережно, розводячи з водою у пропорції 1 до 10 (береться 1 літр готової суміші на 10 літрів чистої води). Для підживлення огірків потрібно по 0,5 л готового — уже розведеного розчину — вливати під кожен кущ. Для більшого ефекту можна також додати золи — буквально по столовій ложці на кущ, гарно перемішуючи її з верхнім шаром землі.

Раніше ми розповідали, що посадити на грядку після огірків. Деякі рослини будуть дуже раді такій сівозміні і даватимуть максимальний врожай без зайвих клопотів з вашого боку.

Теги:
#Рослини #Огірки #Город #Дачники #Підживлення