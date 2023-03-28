Краще, що ви можете дати своїм огіркам: від цієї настоянки вони миттєво підуть в ріст

Природний та надзвичайно ефективний стимулятор росту

Кожен дачник, який любить займатися городиною, навесні висаджує огірки. Це вже стало традицією, якої без зайвих слів дотримуються усі любителі покопирсатися у земельці. Однак виростити багато смачних хрумких зеленців — справа непроста, адже ця рослина потребує особливого догляду. Дуже помічні у цій справі народні методи на кшталт підгодівлі огірків одним простроченим продуктом, який усі звикли викидати, або ж використання природних стимуляторів росту. Це може бути бурштинова кислота або інші — не менш ефективні натуральні підживлення. Про одне із таких ми й розповімо далі.

Ті, хто давно займається вирощуванням огірків, знають, що це дуже примхливі рослини, які в будь-який момент можуть зупинитися у розвитку. Найчастіше це стається при різких перепадах температури, але можуть бути й інші варіанти. Якщо так сталося з вашою розсадою, потрібно негайно вживати усіх можливих заходів для порятунку. Один із найефективніших способів змусити огірки знову піти в ріст — підгодувати їх спеціальною настоянкою, зробленою власноруч. Як приготувати домашній стимулятор росту, розповідає "Школа Життя". Його, до речі, можна застосовувати і для профілактики зупинки росту огірків.

Дріжджова настоянка для огірків: як приготувати натуральний стимулятор росту

Щоб приготувати спеціальний розчин нам потрібно:

Літрова банка

0,5 л теплої води

1 ст.л. сухих дріжджів

1 ст.л. цукру

Для приготування підгодівлі у теплу воду засипаємо дріжджі й ретельно їх перемішуємо — аж до повного розчинення. Далі відразу засипаємо цукор і знову все перемішуємо. Лишаємо розчин настоюватися у темному теплому місці приблизно 2 години. Після цього потрібно взяти ще 5 л теплої води й розвести у ній отриману настоянку.

Використовувати такий розчин потрібно дуже обережно, розводячи з водою у пропорції 1 до 10 (береться 1 літр готової суміші на 10 літрів чистої води). Для підживлення огірків потрібно по 0,5 л готового — уже розведеного розчину — вливати під кожен кущ. Для більшого ефекту можна також додати золи — буквально по столовій ложці на кущ, гарно перемішуючи її з верхнім шаром землі.

Раніше ми розповідали, що посадити на грядку після огірків. Деякі рослини будуть дуже раді такій сівозміні і даватимуть максимальний врожай без зайвих клопотів з вашого боку.